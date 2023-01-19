Bursa'da Merceksi Bulut Görüldü: Peki Arkasında Yatan Gizem Ne?

Bursa'da bugün ortaya çıkan bulut görenleri şaşkına çevirdi. Ufo'ya benzer görünümüyle insanların ilgisini çeken bu bulut Bursa'da yaşayanların sosyal medya üzerinden paylaşmaları sonrası giderek viral hâline geldi.

Mercek veya merceksi bulut adı verilen bu bulut özellikle gökyüzünün rengine de bağlı olarak kimi zaman Ufo vari görünüme neden olabiliyor. Genellikle dağlık bölgelerde daire ve yakınsak mercek şeklinde oluşan bu bulut türüne mercek veya merceksi bulut adı veriliyor.

Merceksi Bulutlar Nasıl Oluşur?

Troposferde yani en alçak atmosfer katmanında oluşan bu bulut türünün en karakteristik tarafı, etkileyici manzaralara ev sahipliği yapıyor olması. Geçmişten bu yana kolay kolay gözlemlenemeyen merceksi bulutların oluşabilmesi için çeşitli atmosferik ve çevresel koşullara ihtiyaç duyuluyor.

Özellikle güçlü bir rüzgâra karşı akış ve atmosferde ters dönüşle karşılaşmanın ihtiyaç duyulduğu ortamlarda havanın kaya oluşumlarıyla çarpışması sonrası yükselmeye zorlandığı dağlık bölgelerde merceksi bulutlar gözlemlenebiliyor.

Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılmakta. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olası ancak daha önce belirttiğimiz gibi çok sık rastlanan bir bulut türü değildir.