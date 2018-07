Bursaspor Esports, Counter Strike: Global Offensive Kadrosunu Duyurdu!

Bursaspor Esports'un resmi Twitter hesabı üzerinden Counter-Strike: Global Offensive arenası için yeni bir gönderi paylaşıldı. Gönderide geçtiğimiz gün duyurulan Counter-Strike: Global Offensive takımının kadrosu paylaşıldı.

Bursaspor Esports kulübü çalışmalarına son hız devam ediyor. Kulüp geçtiğimiz yıl kurulup, 3 ay önce League of Legends platformunda mücadele edeceğini belirtmişti. Macro Maniacs'ın şampiyonluk ligi slotunu satın alan Bursaspor Esports daha sonrasında ligde büyük bir başarı gösterdi. League of Legends için yapılan çalışmalardan sonra boş durmak istemeyen Bursaspor Esports, şimdi de Counter-Strike: Global Offensive arenasına geçiş yapmaya hazırlanıyor. Takımın resmi Twitter hesabı üzerinden CS: GO takım kadrosu duyuruldu.

Bursaspor Esports'un resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulan CS: GO takım kadrosu:

Yiğit "luxtaxE" Barış

Enes "E5N" Erdoğan

Oktay "Jabbawockeez" Yıldız

Can "Cizzx" Pars

Muhammed "m1tez" Tezcan

League of Legends'daki ilk yılına göre başarılı bir dönem geçiren Bursaspor Esports kulübü, Counter-Strike:Global Offensive'de geçtiğimiz gün ilk maçına çıktı. True Power isimli takım ile karşılaşan takımımız maçı kazanarak ilk maçından galibiyet ile ayrılmış oldu. Bakalım ileride neler olacak?