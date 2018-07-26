Bursaspor Şimdi de Counter Strike: Global Offensive Takımı Kurdu

Bursaspor resmi web sitesi üzerinden büyük bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Bursaspor bünyesinde yer alan Bursaspor Esports'un Counter-Strike: Global Offensive takımının kurulduğu ilan edildi.

Bursaspor kulübü geçtiğimiz yıl Bursaspor Esports ismiyle espor dünyasına adımını atmıştı. Aktif bir yıl geçiremeyen Bursaspor Esports, bu yıl League of Legends'ta mücadele edeceğini takipçileriyle paylaşmıştı. Macro Maniacs'ın şampiyonluk ligi slotunu satın alan kulüp, League of Legends Yaz Mevsimi Finalleri'nde boy göstermişti.

Bursaspor Esports hız kesmeden çalışmalara devam ediyor. Bursaspor resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamayla birlikte Bursaspor Esports'un Counter-Strike: Global Offensive arenasında da profesyonel olarak mücadele edeceği açıklandı.

Biz geldik! 😎

Armamız artık CS:GO sahnesinde de yer alacak💥🐊

👉🏻https://t.co/RXpDgGNaxV pic.twitter.com/6em7L8shSv — Bursaspor Esports (@BursasporEsport) 25 Temmuz 2018

Bursaspor'un resmi web sitesinde şu açıklamaya yer verildi:

"Bursaspor Esports olarak League of Legends ve DOTA 2 takımlarımızın ardından, bir süredir devam etmekte olan alt yapı çalışmalarımız doğrultusunda armamız artık CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) arenasında da yer alacaktır. Takımımızın teknik kadro ve oyuncuları ile ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi köklü takımların elektronik spor arenasına girişiyle birlikte, diğer takımlar da espora önem vermeye başladılar. Bu gidişatın çok güzel bir ilerleme olduğunu söylemek gerek.