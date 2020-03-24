Burun Akıntısı Olmayanlar da Koronavirüs Testine Sokulacaklar

Sağlık bakanlığı, Corona virüsü olası tanısı için yeni bir madde ekledi. Artık, ani ateş başlangıcıyla birlikte, öksürük veya nefes darlığı çeken ve burun akıntısı olmayan kişiler de Corona virüs şüphesiyle kontrol altına alınacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar göz önüne alınarak güncellenen madde, burun akıntısı olmayan kişileri de olası Covid-19 virüs taşıyıcısı olarak değerlendiriyor.

Corona virüsü şüpheli taşıyıcısı olan kişiler için öncelikle Corona virüsü testi yapılacak. Daha sonra test sonucuna göre, kişi karantinaya alınacak ya da uygun tedaviye başlanacak.

Corona Virüs Testi Pozitif Çıkarsa

Bilim Kurulu'nun yaptığı çalışma göz önüne alınarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Corona virüsüyle mücadele bildirisinde, Corona virüsü testi pozitif çıkan hastaların, iyileşme süreçlerinin hızlandırılması için Oseltamivir, Klokorin veya antibiyotik tedavisi uygulanacak.

Tedavi sonrasında, Corona virüsü testinin negatif çıkması durumunda, tedbir amaçlı 24 saat sonra bir test daha yapılacak, ikinci testin de negatif çıkması durumunda ilaç tedavisi kesilecek. Hastanın sağlık durumunun seyrine göre, Corona virüsü teşhisi sonlandırılacak.