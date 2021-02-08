Burun Spreyi Formunda Yerli Koronavirüs Aşısı Geliştiriliyor!

Burun spreyine benzer yerli koronavirüs aşısı geliştiriliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü Kıdemli Araştırmacı/Nanografi Biyoteknoloji Birim Direktörü Dr. Ahmet Çağlar Özketen, şu anda faz 1 aşamasında olan aşıya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özketen tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısı Burun Spreyi Gibi Olacak

Dr. Ahmet Çağlar Özketen, Habertürk kanalındaki "Gün Başlıyor" isimli bir programa katıldı ve şu anda geliştirilmekte sürecinde olan aşıya dair oldukça önemli bilgiler paylaştı. Dr. Özketen, yaptığı açıklamada, "Bizim farklı bir aşı modelimiz olduğu için ve yolak olarak burnu kullandığımız için Türkiye'de de ilk defa düzenleyici otoritelerin karşılaştığı bir durum" ifadelerini kullandı.

Dr. Özketen, "Daha fazla deney yapmamızı gerektiren bir durum oluyor. Oldukça fazla hayvan sayısı ve türüyle çalışmak zorunda kaldık. Güzel gidiyor. Şu an ülkemizin düzenleyici otoritesiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Oradaki hocalarımızın bizden istediği ekstra deney olursa onları tamamlıyoruz. Şu an Faz1 aşamasındayız" şeklinde konuştu.

Aşıya ilişkin önemli bilgiler paylaşan Dr. Özketen, "Bizim aşımız virüsün çeperlerinde bulunan mızrak proteininin bir kısmını insan hücrelerinde üreterek elde ettiğimiz bir aşı modeli. Daha önceki SARS-CoV-2 özelinde ve MERS-CoV özelinde yapılan çalışmalardan esinlenerek başlatmıştık bu çalışmamızı. Aşı tipi olarak subunit aşılar denilen bir gruba giriyor. Burada basit olarak virüsün proteinini insan hücrelerinden elde edip onu izole ettikten sonra adjuvant karışımıyla birleştirerek bir nazal formülasyon elde ediyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Burna bir enjektör yardımıyla iki defa fışkırtma usulüyle vererek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hayvanlar için zor oluyor ama insanlar için çok güzel olacağını düşündüğümüz bir model. Gelecekte de umarız ki tüm aşılar bu modele doğru gidecek. Tür olarak yenilikçi aşılara giriyor. mRNA aşılarıyla, protein bazlı bu aşılar yenilikçi sayılıyor." "Şu an Faz3'ünü tamamlamış bir aşı modeli (Novavax) de var. Orada da yine mızrak proteinini elde edip ayrı geliştirdikleri bir adjuvan yardımıyla bir formülasyon elde edip Faz3'ü bitirmiş bir örnek çalışma da var."

Yerli COVID-19 Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Dr. Ahmet Çağlar Özketen, "Sonbahara yetişmesini düşündüğümüz bir aşı. Bazı sıkıntılar olabilir ama yıl sonuna doğru geliyor olacak. Bu bizim için iyi bir süreç. Ülkemiz açısından oldukça hızlı başardığımızı düşünüyoruz. Böyle yenilikçi bir modeli kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Bundan sonra da bu platformun üzerine inşaa ederek gidebiliyor olacağız. Aslında oldukça programa uygun gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aşı sprey olarak yanımızda taşınabilir bir şekilde mi olacak?" sorusunu yanıtlayan Dr. Özketen, şu ifadeleri kullandı: