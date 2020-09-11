Burun Spreyine Benzer Koronavirüs Aşısı İnsanlar Üzerinde Denenecek

Aşı çalışmaları, dünyanın dört bir yanındaki ilaç firmaları tarafından sürdürülürken Çin'den ilginç bir aşı haberi geldi. Clinical Trials Arena'da yer alan habere göre Hong Kong Üniversitesi burun spreyine benzeyen bir koronavirüs aşısı geliştiriyor. Hong Kong Üniversitesi'nde yer alan araştırmacılar tarafından geliştirilmekte olan aşı adayı ile ilgili detaylar haberimizde.

Çin'in Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Denenecek?

Hong Kong Üniversitesi, Xiamen Üniversitesi ve Beijing Wantai firmasının iş birliği yapmasının neticesinde yeni tip koronavirüse karşı burun spreyi şeklinde bir aşı geliştirildi. Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi tarafından onay alan burun spreyine benzer COVID-19 aşı adayı, faz 1 yani birinci aşama klinik denemelere başlayacak. 100 sağlıklı gönüllü üzerinde denenecek olan COVID-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinin ekim ayında başlaması planlanıyor.

Geliştirilen aşı adayı her ne kadar şimdiye kadar görülmemiş bir aşı olsa da bilim insanlarının büyük bir kısmı burun spreyi formundaki bir aşının virüslerin solunum yollarından yayılmasını önlemekte etkili olabileceğini düşünüyor. Solunum yolunda görülen enfeksiyonları engellemek için sık sık kullanılan bu yöntem geliştirilen diğer aşılara göre daha düşük maliyetli olabilir.

Hong Kong Üniversitesi, Xiamen Üniversitesi ve Beijing Wantai firması tarafından geliştirilen yeni tip koronavrüs aşı adayı için uzun bir süre daha beklememiz gerekiyor çünkü yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu aşı adayının faz 2 ve faz 3 yani ikinci ve üçüncü klinik denemelerinin en az bir yıl sürmesi bekleniyor.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 9 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 286.455 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.895'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 255.407, hastalarda zatürre oranı ise %7,3 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.209 olduğu belirtildi.