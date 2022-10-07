Bütçe Dostu Moto E32 Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola, Hindistan'da Moto E32 giriş seviyesi akıllı telefonunu duyurdu. Bu E32, Mayıs ayında Avrupa'da resmiyet kazanan Unisoc T606 destekli cihazdan farklı olarak geliyor.

Moto E32, 720 x 1.600 piksel HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS LCD panele sahip. Android 12 tabanlı Motorola My UX ile birlikte geliyor. Android 13 yükseltmesini alacağına dair bir garanti olmasa da şirket, iki yıllık güvenlik güncellemesi sağlanacağını onayladı.

Helio G37 işlemci, Moto E32'nin gücünü sağlıyor. İşlemcinin yanı sıra 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da telefonun diğer özelliklerinden. Pil noktasında ise kullanıcıları 10W şarjlı 5.000mAh pil karşılıyor.

Moto E32, 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü içeren çift kameradan oluşan bir kamera ünitesine sahip. Selfie'ler için ön tarafında ise 8MP kamera bulunuyor. Hem ön hem de arka kameralar 30 fps Full HD video kaydını destekliyor. Telefon, yüz tanıma kilidi, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, microSD kart yuvası, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm ses jakı ve IP52 derecelendirmesi gibi başka özellikler de sunuyor.

Moto E32 Fiyatı

Moto E32, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan tek bir modelle geliyor ve telefon ilk olarak Hindistan'da 10.499 Rs (yaklaşık 127 $) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Telefonun ilerleyen süreçte diğer pazarlara da girmesi bekleniyor.

Moto E32 Özellikleri