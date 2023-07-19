Motorola'nın Yeni G Serisi Telefonu Ortaya Çıktı: Bütçe Dostu Moto G14 Geliyor!

Görünüşe göre Motorola bir başka uygun fiyatlı akıllı telefon olan Moto G14'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun bazı temel özellikleriyle birlikte birkaç pazarlama resmi sızdırıldı. Bir G serisi telefon olarak Moto G14 oldukça uygun fiyatlı olacak ve bu özelliklerine de yansıyacak.

Moto G14'ten Neler Bekliyoruz?

TheTechOutlook, Moto G14'ün resimlerini yayınladılar ve gördüklerimize bakılırsa bu oldukça standart bir giriş seviyesi Android akıllı telefon gibi görünüyor. Oldukça kalın olmasına rağmen, ince çerçeveli geniş ekran ve ön kamerayı barındıran su damlası şeklindeki kamerası, çoğu giriş seviyesi cihazdan biraz daha iyi görünmesini sağlıyor.

Plastik kapağın altında telefon 128 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş sekiz çekirdekli bir işlemci ile donatılacak. RAM miktarı hakkında bilgi yok ancak lansman sırasında hem 4 GB hem de 6 GB RAM versiyonlarının mevcut olması bekleniyor.

Sızdırılan pazarlama materyalleri tarafından doğrulanan bir diğer şey ise 20W hızlı şarj desteğine sahip olduğu söylenen 5.000 mAh pil. Telefonun diğer öne çıkan özellikleri arasında 50MP ana kamera ve muhtemelen çok daha küçük 8 veya 2MP modüle sahip başka bir kameradan oluşan çift kamera ünitesi, Dolby Atmos desteği, parmak izi tarayıcısı ve 3,5 mm ses jakı yer alıyor.

Ne yazık ki,ekranın boyutu hakkında şimdilik herhangi bir bilgi yok. Moto G14, Android 13'ü çalıştıracak ve bej, siyah, mavi ve altın olmak üzere dört renkte satışa sunulacak.

Motorola, Moto G14 için pazarlama materyallerini çoktan hazırladığından, telefonun çok yakında tanıtılması bekleniyor.