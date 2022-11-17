Bütçe Dostu Realme 10 Pro Plus Tanıtıldı: 108 MP Kamera!

Ay başında tanıtılan Realme 10 telefon modelinin ardından marka, Çin'de düzenlenen Weibo etkinliğinde canlı yayınla Realme 10 Pro serisini tanıttı. Yeni düzenlenen etkinlikte serinin temel özelliklerinin yanı sıra uygun fiyatlı, bütçe dostu olması da dikkat çekti. 120 Hz yenileme hızı ve Qualcomm Snapdragon 695 / MediaTek Dimensty 1080 işlemcili telefonda 108 MP ana kamera yer alıyor.

Realme 10 Pro Plus Özellikleri

Realme'nin numaralı serisinde yer alan cihaz, kavisli ekran AMOLED panele sahip ilk telefon olma özelliğini elinde tutuyor. 6.7 inç ekran, 120 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük ve 800 nit parlaklık özellikleri ile öne çıkıyor.

Ekran altı parmak izi okuyucuya tasarımında ve donanımında yer veren ürün, %93.65 ekran gövde oranına sahip. Yine MediaTek Dimensity 1080 işlemcili ilk telefon olma özelliğini taşıyan Realme 10 Pro+, 256 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ile çıkıyor. 67 W hızlı şarj destekliyor.

108 MP ana kameraya 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP derinlik sensörü ekleniyor. Ön kamerası ise 16 MP çözünürlük desteği sunuyor.

Realme 10 Pro Özellikleri

Realme 10 Pro da Pro Plus modeldeki gibi 6.7 inç ekran, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bir üst modelden farklı olarak AMOLED yerine LCD panele sahip ve kavisli tasarım yerine düz bir ekranla geliyor.

Qualcomm Snapdragon 695 işlemciye sahip akıllı telefon modelinin 1080 MP ProLight kamerası bulunuyor. 2 MP makro kamera da ana kameraya eşlik ediyor. Realme UI 4.0 tabanlı Android 13 işletim sistemiyle kullanıcıya sunuluyor.

24 Kasım'da satışa çıkacak olan Realme 10 Pro serisi; gece siyahı, yıldız ışığı ve deniz mavisi renkleriyle geliyor.

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