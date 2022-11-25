Bütçe Dostu Samsung Galaxy A34'ün Tasarımı Ortaya Çıktı

Bu ayın başlarında, yakında çıkacak olan Samsung Galaxy A54'ün resmî duyurusundan önce sızan ilk görsellerini görmüştük. Aynı etkinlikte, A54'e biraz daha düşük fiyatlı modeli Galaxy A34 modeli de tanıtılmıştı ve bu bütçe dostu telefonun tasarımı sızdırıldı.

Galaxy A34'ün tasarımı, A54'ünkine inanılmaz derecede benziyor ve Koreli şirketin portföyündeki aynı orta segment cihaz ailesinin bir parçası olacakları düşünüldüğünde bu pek de şaşırtıcı değil.

Buradaki en çarpıcı tema, her kameranın kendi çerçevesine sahip olması. Klasikleşen kamera ünitesi bu modelin tasarımında yer almıyor. Eğer Galaxy A34'ün tasarımı size Galaxy S22 Ultra'yı hatırlatıyorsa bu konuda yalnız değilsiniz çünkü görünüşe göre Samsung üst düzey modelinin tasarımını artık orta segment modellere kadar indiriyor.

Samsung Galaxy A34 Tasarımı

Sızdırılan görsellerin kaynağına göre Galaxy A34, 161,3 x 77,7 x 8,2 mm ölçülerinde, 6,5 inç düz ekran ve "Infinity-U" su damlası çentiğiyle geliyor.

A34, alt kısmında 3,5 mm kulaklık girişi, güç düğmesine gömülü bir parmak izi sensörü barındırıyor ve diğer renk tonlarının yanı sıra siyah renkte sunulacak. Selefi Galaxy A33 ile karşılaştırıldığında, A34'ün ekranı 0,1 inç daha büyük. Telefonun tüm boyutlarının 2022 modelinden biraz daha büyük olmasının nedeni bu olabilir.