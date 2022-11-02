Bütçe Dostu Samsung Telefonu Geliyor: Samsung Galaxy A14

Samsung, yakında yeni bir Galaxy A serisi akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu model daha önce de duyurulduğu gibi Galaxy A14 olacak ve bugün telefonun kamera ve pil özellikleri ortaya çıktı.

Daha önce Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bu yeni Galaxy A14 telefonu bir GeekBench listesinde görülmüştü. Şimdi ise yeni bir rapor Galaxy A14'ün arka tarafında 50MP ana kameraya sahip olacağını ortaya koyuyor. Son nesil Galaxy A13, arkada 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü bir kamera ünitesine sahipti.

Dolayısıyla şirketin daha yeni modeli en az aynı sensörlerle hazırlaması oldukça makul ancak görünüşe göre Samsung bu sefer bu arka kamera sensörlerinden birini çıkarıyor çünkü paylaşılan görseller sadece üç kameradan oluşan bir kamera ünitesini gösteriyor.

Samsung Galaxy A14 Yakında Satışa Sunulacak

Bunun dışında raporda ayrıca Galaxy A14 modelinin EB-BA146ABY model numarasını taşıyan 5.000 mAh pil ile geleceği belirtiliyor. Bu aynı zamanda pilin de dikkate değer bir değişiklik görmeyeceğimiz başka bir özellik olduğu anlamına geliyor.

Son olarak yakında çıkacak olan telefon, görünüşe göre Galaxy A13 modelindeki 8MP ön kamerada iyileştirmeye giderek 13MP ön kamera sunacak. İşlemci tarafında ise Galaxy A14, bir MediaTek Helio G80 işlemci ve bir Mali G52 GPU ile donatılacak. Bu işlemcinin yanı sıra 4 GB RAM bulunacak.

Peki siz Samsung'un bu yeni bütçe dostu telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.