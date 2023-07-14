vivo, Bütçe Dostu Yeni Modeli vivo Y36'yı Türkiye'de Satışa Sundu!

vivo, popüler Y serisinin son üyesi Y36'yı Türkiye'de satışa sundu. Şık ve zarif bir tasarıma sahip olan Y36, kalite, performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera özellikleri, uzun ömürlü pil ömrü ve uygun fiyatıyla bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Gelişmiş performans ve genişletilmiş depolama seçenekleri, orta sınıf pazarda Y36'yı diğerlerinden ayırıyor. Cihaz, Funtouch OS 13 arayüzüne sahip Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan Qualcomm Snapdragon 680 işlemciden gücünü alıyor.

Y36, microSD kart kullanılarak etkileyici bir şekilde 1 TB'a kadar genişletilebilen 256 GB'lık cömert bir dâhili depolama alanı ile birlikte geliyor. Kullanıcılar 250.000'e kadar fotoğraf, 500 saatten fazla HD video ve 6,5 milyon belgeyi kolaylıkla saklayabiliyor.

Y36, 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve Memory Booster teknolojisi ile öne çıkıyor ve kullanıcıların herhangi bir gecikme yaşamadan aynı anda 25'e kadar uygulamayı çalıştırmasını sağlıyor.

Yenilikçi Genişletilmiş RAM özelliği, atıl ROM alanını akıllı bir şekilde ek RAM olarak kullanarak daha akıcı performans ve arka planda daha fazla uygulamayı etkin tutma olanağı sağlıyor.

Görüntüleme yetenekleri açısından Y36, delikli bir tasarıma ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,64 inç LCD ekranı ile rahat bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 16MP ön kamera, 50MP arka ana kamera ve 2MP derinlik sensörü ile Y36, kullanıcıların profesyonel kalitede fotoğraflar çekmesine olanak tanıyor.

Güçlü 5.000 mAh pili ile uzun ömürlü kullanım sağlayan cihaz, telefonu sadece 15 dakikada %30'a kadar şarj edebilen 44W FlashCharge teknolojisi ile elektrik prizi bekleme zahmetini ortadan kaldırıyor.

Güncel ve güvenli bir kullanıcı deneyimini garanti etmek için vivo, Y36 için iki büyük Android güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncellemesi garantisi sunuyor.

vivo Y36 Türkiye Fiyatı

vivo Y36, teknoloji mağazaları ve e-ticaret platformları aracılığıyla satın alınabilir. Ayrıca müşteriler Y36'yı myvivoshop.com üzerinden 10.999 TL fiyatla, zorunlu iki yıllık üretici garantisine ek olarak bir yıllık ücretsiz üretici garantisi ve 1.599 TL değerinde TWS2 ANC kulaklık hediyesiyle birlikte edinebilirler.

vivo Y36 Teknik Özellikleri