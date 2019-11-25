Bütün Hepsi 2699 TL! Honor 9X Kutusundan Çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulan Honor 9X'in kutu içeriğine yakından bakıyoruz. Honor 9X kutu içeriği ile göz dolduruyor.

Kutu açılışı videomuza geçmeden önce dilerseniz Honor 9X'in teknik özelliklerine bir göz atalım. 6.59 inçlik LTPS IPS LCD ekrana sahip olan Honor 9X, gücünü HiSilicon Kirin 710F işlemciden alıyor. 4 GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Honor 9X'in arka tarafında toplamda üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana + 8 MP geniş açı + 2 MP derinlik sensörü. Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 16 megapiksellik açılıp kapanabilen pop-up kamera sensörü yer alıyor.

4.000 mAh bataryadan beslenen cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkmakta. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Honor 9X kutu açılışı videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Honor 9X kutu açılışı videomuzu izleyebilirsiniz.

Honor 9X incelemesi çok kısa süre içersinde sizlerle olacak. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.