Bütün Türkiye Toplu Taşımada Tek Kart Kullanacak

Ülkemizde uzun bir süredir belediyeler toplu taşıma hizmetleri için kart uygulamasını tercih ediyorlar. Akbil, İzmirim Kart ve AnkaraKart gibi kartlar sayesinde ulaşım daha zahmetsiz oluyor, tren, otobüs, vapur ve metro için ayrı ayrı bilet alma derdinden kurtuluyoruz.

Toplu taşıma araçları için kart uygulaması temelde kullanışlı olsa da işiniz veya özel hayatınız nedeniyle şehir değiştirmek istediğinizde o şehre özel ulaşım kartını alıp içerisine para yükletmeniz gerekiyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yeni çalışmasıyla bu sıkıntıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Planlanan yeni sistemde bütün Türkiye genelindeki tüm toplu taşıma araçlarına tek bir kart kullanılarak binilebilinecek. Yani İzmir'de aldığınız toplu ulaşım kartınızla İstanbul'da metrobüs ve vapura, Ankara'da metroya binebileceksiniz.

Yerli Yazılım Kullanılacak

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi olarak adlandırılan yeni sistemin yazılımsal altyapısı için yerli yazılım kullanılacağı bildiriliyor.

Ulaşımda Anonimlik Ortadan Kalkıyor

Yeni sistemde vatandaşlarımız kendi adlarına özel ulaşım kartlarını kullanacaklar. Bu durum da üzerinizde kendi isminizin olduğu kart ile yaptığınız yolculukların takip edilebileceği anlamına geliyor olabilir. Yeni Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi'nde yerli yazılım altyapısının kullanılacak olması da bu tür kaygıları artırıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, toplu taşıma ile ilgili bu yeniliklerin haricinde trafikte de önemli değişikler yapacak.

Trafik Cezalarını Mobese Kesecek

Yeni sistemde mobese ile alınan veriler temel alınarak cezalar belirlenecek. Yani trafik polisi ceza kesmeyecek ve vatandaşlarımız ise polisler arasında iletişim kurulmayacak.

Araçlara Kara Kutu Geliyor

Yeni düzenlemelerde trafiğe çıkacak araçlara kara kutu yerleştirilmesi de öngörülüyor. Bu sistem sayesinde kaza halinde kaza yapan aracın konum bilgileri acil durum ekiplerine hızlı bir şekilde iletilecek. Kaza yapan araçtaki yolcular ve şöför daha hızlı bir şekilde yardım alabilecek.

Akıllı Işık Sistemi Geliyor

Trafik ışıkları, yeni sistem ile birlikte şehir içindeki araç ve yaya yoğunluğuna göre merkezi olarak yönetilecek. Bu sayede trafik akışının hızlandırılması sağlanacak.