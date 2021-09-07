Apple Bir Şeyler Deniyor: Bütünleşik Klavyeli iMac Patenti Alındı

Apple, çeşitli dönemlerde dikkat çekici ve bazı durumlarda 'eksantrik' olarak tanımlanabilecek patent başvuruları ile gündeme geliyor. Şimdi, bunlardan en yenisi bütünleşik klavyeli kavisli iMac üzerine odaklanıyor. Peki yeni tasarım nasıl görünüyor?

Bütünleşik Klavyeli iMac Nasıl Görünüyor?

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) bünyesinde yayımlanan yeni patent başvurusu, kavisli bir ekrana ve bütünleşik bir klavyeye sahip olan yeni bir iMac modelini gözler önüne serdi. Patentin temel hatları, Apple'ın diğer patentlerinde de olduğu gibi, mümkün olduğu en geniş hali ile sunuluyor.

Kavisli ekran temelde tamamen cam malzemeden yapılmış durumda ve hemen altında bütünleşik bir kontrol paneli yer alıyor. Bu kapsamda MacBook ile benzer bir tasarım gibi gözükebilir çünkü bu kontrol panelinde bir klavye ile sağda ve solda olmak üzere iki adet izleme dörtgeni yer alıyor.

Öte taraftan arkadaki geniş bileşen hücresi, bunun bir MacBook yerine Mac olduğunu anlamak için ideal bir yapıya sahip. Yine de açık bir şekilde oldukça taşınabilir bir yapıya sahip gibi gözüküyor ancak ne kadar kullanışlı olabileceği konusunda kesin bir hükme varmak pek de kolay değil.

Diğer tüm patent başvurularında olduğu gibi, bir patent başvurusunun nihai ürüne dönmeyebileceğini hatırlatalım. Şirketler her yıl oldukça fazla sayıda patent başvurusunda bulunur ancak bunların yalnızca küçük bir kısmı nihai ürün olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle bu patentin, şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu işaret ettiğini söylemekle yetindiğini belirtelim.

Peki siz söz konusu patent başvurusu ve tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir tasarıma gündelik hayatta işlevsel olabilir mi yoksa anlamsız bir yapıya mı sahip? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.