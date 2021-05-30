NASA'ya (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) göre Eyfel Kulesi'nden daha büyük asteroit, Dünya'ya yaklaşıyor. Devasa büyüklükte gök taşı bir tüfek mermisinin hızından yaklaşık 20 kat daha yüksek bir hızla geliyor.

Eyfel Kulesi'nden Büyük Asteroit Dünya İçin Tehlike mi?

Eyfel Kulesi'nden daha büyük olan asteroidin önümüzdeki ay Dünya'nın yanından geçmesi bekleniyor. Devasa büyüklükteki gök cismi, Newswekk'e göre NASA tarafından potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırdı ancak gök taşının Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadan geçmesi bekleniyor.

NASA, bir asteroidin tehlike seviyesini öğrenmek için büyük bir çoğunlukla bir asteroidin büyüklüğünü ve Dünya'ya olan uzaklığını inceler ve bunun sonucunda Dünya'ya herhangi bir etkisinin olup olmayacağını belirler.

2021 KT1 olarak tanımlanan asteroit, NASA'ya göre 1 Haziran'da saat 17:24'te (TSİ) Dünya'nın yakınından geçecek. Buradaki "yakın" kelimesinin kozmik olarak göreceli bir kavram olduğunu belirtmek gerekiyor. Gök taşının Dünya ile arasındaki mesafenin yaklaşık 4,5 milyon mil olacağı tahmin ediliyor.

NASA'ya göre asteroit yaklaşık 40.000 mil hızla Dünya'nın yanından geçecek. Newsweek'e göre bu bir tüfek mermisinin hızının 20 katı bir hızla geçeceği anlamına geliyor. Asteroidin boyutunun 149,9616 ile 329,7936 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. The Washington Newsday'e göre bu yaklaşık üç NFL sahasının toplamına denk geliyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, gök taşının çok büyük bir endişe kaynağı olmadığını belirtti. NASA'nın web sitesinde yayımlanan bir yazıda hiç kimsenin bir asteroit ya da kuyruklu yıldızın Dünya'ya etkisi ile ilgili endişe duymaması gerektiğine yer verildi. NASA'ya göre bu tür gök taşları otomobil kazalarından, doğal afetlerden, hastalıklardan ve diğer çeşitli sorunlardan çok daha az tehlikeli.

NASA, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada bir gün gezegenimize bir asteroidin çarpma ihtimalinin düşük olduğunu ama bu ihtimalin asla sıfır olmadığını da ifade etti. NASA özellikle son birkaç yıl içerisinde Dünya dışı gezegenlerle ilgili önemli bir ilerleme kaydetti ve bu da insanları dışarıdan gelen tehlikelere karşı daha donanımlı ve tedbirli bir hale getirdi. Eyfel Kulesi'nden biraz daha büyük asteroit gibi asteroitler yüzünden bu nedenle aşırı endişelenmemek gerekiyor.