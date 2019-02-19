Büyük Beyaz Köpek Balığının Genetik Sırrı Çözüldü

Bilim insanlarının yaptığı araştırma sayesinde, büyük beyaz köpek balıklarının nasıl bu kadar hızlı iyileştikleri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz.

Nova Southeastern Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma ekibi, büyük beyaz köpek balıklarının genom haritasını ayrıntılarıyla çözdüklerini açıkladı. Araştırmadan elde edilen veriler ise bir hayli ilginç.

Büyük beyaz köpek balıklarının genomu, bir insan genomuna kıyasla çok daha fazla bilgi içeriyor. Örneğin; biz insanlarda 23 çift kromozon varken, büyük beyaz köpek balıklarında tam 41 çift kromozon bulunuyor.

Araştırma, köpek balıklarının genetik olarak insanlara kıyasla çok daha esnek olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, boyutları ve ömürleri göz önüne alındığında, büyük beyaz köpek balıklarının kansere karşı müthiş bir esnekliğe sahip olduklarını söylüyor. Bu kısmen büyük beyaz köpek balığının genom stabilitesi ile ilgili. Basitçe söylemek gerekirse; büyük beyazlar, genomunun korunmasına yardımcı olan genetik adaptasyonlara sahip.

Köpek balıkları ayrıca rejeneratif yetenekleriyle de biliniyor. Kısacası, hastalık, yaralanma veya yaşlanma nedeniyle hasar görmüş, işlevini yerine getiremeyen hücreleri çok kısa bir zamanda yenileniyor. Bu da büyük beyaz köpek balıklarının çabucak iyileşmesini sağlıyor. Bu alandaki başarılarının anahtarı ise eşsiz genleri.

Cornell Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Michael Stanhope, köpek balıklarının bu kadar çabuk iyileşmelerini, genlerindeki zenginliğe borçlu olduklarını söyledi.

“Yara iyileşmesindeki en temel faktörlerin bazılarına bağlı birkaç gen içeren pozitif seçim ve gen içeriği zenginleştirmeleri bulduk” diyen Stanhope, yaraların iyileşmesini sağlayan bu gen uyarlamaları sayesinde, büyük yaraların dahi etkili bir şekilde iyileştiğini aktardı.