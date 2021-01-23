Büyük Cyberpunk 2077 Güncellemesi Bütün Platformlarda Yayınlandı

Bu ayın beklenen büyük Cyberpunk 2077 güncellemesi yayınlandı. Bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanan güncellemeyi indirmeyi unutmayın. Detaylar haberimizde.

“Son döneme damgasını vuran oyun hangisiydi?” diye sorsanız, çoğu kişi büyük ihtimalle Cyberpunk 2077 derdi. Ne var ki bu damga vuruş iyi anlamda değil de kötü anlamda gerçekleşti. 10 Aralık 2020 tarihinde bütün platformlarda eş zamanlı olarak satışa sunulan aksiyon-rol yapma oyunu, çoğu kişi için fiyasko oldu. PC versiyonu nispeten daha iyiyken, konsol versiyonları ise teknik hata cenneti diyebileceğimiz bir durumda ve bu nedenle de çoğu kişi oyunu iade etmek zorunda kalmıştı.

Bu noktada vahim olan ise geliştiricilerin oyunun zor durumda olduğunu ve satışa sunulmaya hazır olmadığını biliyor olmalarıydı. CD Projekt RED, son testler sırasında hataların büyük bir kısmını görmese de biraz daha zamana ihtiyacı olduğunun farkındaydı ama 10 Aralık 2020 tarihine erteleme sonrası oyuncuların baskıları karşısında bir kez daha erteleyerek riske girmek istememişler ve buyurun karşınızda çıkışı tam bir fiyasko ile sonuçlanan Cyberpunk 2077.

Geliştirici stüdyo halihazırda toplu davalar ile karşı karşıya durumdayken, bir yandan da oyunu olması gereken noktaya geri getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yakın bir zaman önce bir açıklama yapan Polonya menşeli geliştirici, irili ufaklı çok sayıda güncellemenin yayınlanacağını bildirmişti. Daha öncesinde ise hem bu ay hem de önümüzdeki ay iki büyük güncellemenin yayınlanacağını da duyurmuştu. İşte onlardan ilki 1.1 versiyonu ile PC, konsollar ve Stadia için yayınlandı.

Büyük Cyberpunk 2077 Güncellemesi Detayları

Bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanan güncelleme, kayıt dosyası yüklerken, oyuna giriş ve çıkışlar ve geri dönüşün mümkün olmadığı noktalar dahil çok çeşitli çökme sorunlarını gideriyor. Bunların yanı sıra, oyun içi sistemlerde, karakterler, etkileşimler, dolaşım, ara sahneler, mini harita, cihazlar, yapay zeka, trafik, çevresel hasar ve ekran kartı işlemcisi (GPU) ve dahası kapsamında oyun içi sistemler için bellek kullanımı ile ilgili iyileştirmeler de yapılıyor.

Güncelleme notlarında, platformlar için ayrı ayrı detaylar da bulunuyor. Mesela PlayStation versiyonlarında kalabalık alanlardaki performans için optimizasyon yapılırken, Xbox versiyonlarında ise karakter oluşturma, aynalar, tarama, uzaktan kamera kontrolü, envanter ve harita menülerindeki bellek kullanımına ilişkin iyileştirmeler gerçekleştiriliyor.

PC (Steam) versiyonu ise çevrim dışıyken başarım kazanabilme, NVIDIA kartlarında önbellek yüklemesiyle ilgili oyun açılışındaki çökme sorunlarının giderilmesi de dikkat çekenler arasında yer alıyor. Son olarak, açık dünya, kullanıcı arayüzü ve grafiksel birçok hata için çözümleme ve iyileştirmelerin de yapıldığından bahsedilmiş. Güncelleme notlarının tamamına buradan göz atabilirsiniz.