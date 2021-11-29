Büyük Deniz Solucanı Keşfi: 8 Metre ve Geceleri Ortaya Çıkıyor!

Yaklaşık 8 metrelik büyük deniz solucanı, Yeni Zelanda kıyılarında keşif yapan dalgıçlar tarafından bulundu. Oldukça büyük olduğu gözlemlenen solucan hakkında çeşitli soru işaretleri ortaya çıktı. Pek çok insan, solucanın zararlı olup olmadığını merak etmeye başladı.

Bu solucana pirozom deniyor. Çok uzun olması nedeniyle kulağa korkutucu gelse de yanına yaklaşmakta hiçbir sakınca yok denebilir. Pirozomlar, tulumlular olarak bilinen bir ailenin parçası olarak bilinir.

National Geographic'e göre en zorlu koşullar altında bile yiyecek elde edebilme yeteneklerinden ötürü bu hayvanlara deniz hamamböceği de deniyor.

Büyük Deniz Solucanı Tamamen Zararsız

Kameraman Steve Hathaway ve arkadaşı Andrew Buttle, dev pirozomu 2018 yılının ekim ayında bir turizm tanıtım videosu çekerken keşfetti. Hathaway, devasa deniz canlısını ilk fark eden kişinin Buttle olduğunu söyledi.

Buldukları pirozom yaklaşık yaklaşık olarak 8 metre uzunluğundaydı. Bu hafif saydama benzeyen solucan benzeri canlılar büyük bir çoğunlukla parlayabiliyor ve şekil olarak suda yüzen plastik bir poşete benzeyebiliyor.

İki dalgıç, pirozomun etrafında yüzerek, fotoğraf ve video çekerek neredeyse bir saat geçirdi. Hathaway, yıllarca bir tanesine bir göz atmayı umduğunu belirtti. Buttle ise National Geographic'e yaptığı açıklamada pirozomun yanında yüzmenin oldukça inanılmaz olduğunu söyledi. Ayrıca dev deniz solucanının gövdesinde binlerce minik canlıyı yakından görmenin nasıl bir his olduğunu da aktardı.

Pirozomlar yüzlerce hatta binlerce organizmadan oluşan bir koloniler olarak bilinir. Pirozomların üzerindeki organizmalarsa zooidler olarak bilinir. Ev sahibinin üzerinde kalan zooidler, tabiri caizse onların bir parçası haline gelir.

Pirozomlar, geceleri denizin yüzeyine yüzer. Suda ne bulurlarsa onunla beslenirler. Vücutlarının denizanası organizmalara çok benzeyen bir yapısı bulunuyor. Doğal biyolüminesans dolayısıyla da bazıları parlar. Bu pirozom 8 metre uzunluğunda olsa da bazıları bir santimetre dahi olabiliyor. Tüm koloni yok edilmediği sürece teorik olarak sonsuza kadar yaşama şansları var.

Bu dev deniz canlılarını sürekli görmek çok mümkün değil ancak bilim insanları bu canlıları incelemek ve anlamak için oldukça fazla çaba sarf etmeye devam ediyor.

Peki, siz yapılan bu keşif hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.