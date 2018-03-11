Büyük Ekonomi İçin Bilişim'de Hedef 160 Milyar Dolar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Bilişim Sektörü Türkiye İstişare Toplantısı'na katıldı. Başkan Sayan toplantıda "En büyük 10 ekonomi içerisinde olabilmek için bilişim teknolojilerinin 160 milyar dolar büyüklüğe ulaşması gerekiyor." dedi.

MÜSİAD Ankara ve BTK tarafından düzenlenen iştişare toplantısında, ülkemizdeki bilişimin yeri ve gelecekte ne durumda olacağı konuşuldu. Bilişim teknolojilerinin her alanda önemli olduğunu dile getiren BTK Başkanı Sayan, Zeytin Dalı Harekatı'nın sanayisinde de yerli teknolojilerinin kullanıldığına dikkat çekti. Ayrıca Sayan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için bilişim sektörüne büyük yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Ar-Ge konusunda da çalışanların son yıllarda hızla arttığını belirten Sayan, "Ar-Ge çalışan sayısı 2003'te yaklaşık 38 bin iken, 2016'da 3,5 kat artışla 137 bine ulaştı." dedi. Bu çalışanların 72 binden fazlası özel sektördeyken 12 bini devlette ve 52 bini yükseköğrenim kurumlarında yer alıyor.

Ayrıca iletişim ve milli ürünlere kamudan destek bekleyen Sayan, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"2016 itibarıyla bilgi teknolojilerinin 30 milyar lira, iletişim sektörünün ise 65 milyar liranın üzerinde pazar büyüklüğü var. Sektörün ihracatı ise sadece 3 milyar lira. Bu veriler, sektörde ülkemiz için büyük imkanlar oluşturduğunu, gelir getirici ve istihdama yönelik bir sektör oluşturmak için daha yolun başında olduğumuzu göstermektedir. Hizmet sektöründe iyiyiz ancak üretim ve pazarlama noktasında çok aşama kaydetmeliyiz."

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