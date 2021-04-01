Büyük Facebook Sorunu, Yeni Özellik ile Çözüme Kavuştu!

Kullanıcıların en çok karşılaştığı Facebook sorunu yeni özellik sayesinde çözülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, gönderi üzerinde eskisinden daha çok kontrol sahibi oluyor. Platforma gelen yeni özellikle birlikte kullanıcılar gönderilerine kimlerin yorum yapabileceğini seçebiliyor.

Bir Facebook Sorunu Daha Çözüldü

Facebook'taki haber kaynağı herkesin olup bitenler hakkında bilgi almak için kullandığı bir özellik olmaya devam ediyor. Kullanıcının takip ettiği sayfalara, içerisinde bulunduğu gruplara, takip ettiği sosyal medya kullanıcılarına ve arkadaş olduğu kişilere göre şekillenen haber kaynağı zaman içerisinde çeşitli amaçlarla kullanılan bir özellik haline geldi.

Kullanıcılar, haber kaynağında komik videolar gibi kendisini eğlendirecek videolara denk gelebilse de görüntülemek istemediği gönderilerle de karşılaşabiliyor. Söz konusu özellik her ne kadar düzeltilemeyecek seviyede olsa da çoğu kullanıcının gözünde kusurlu olan bu özellik sosyal medya uygulaması tarafından düzeltilmeye çalışıyor.

Facebook, çarşamba günü yapmış olduğu duyuruda kullanıcılara haber akışında gördüğü gönderiler ve onlarla kimlerin etkileşime girebileceği hakkında daha fazla kontrol olanağı sunmak için bir dizi değişiklik yaptığını açıkladı.

Bu değişikliklerden bir tanesi, Android kullanıcılarının artık gönderileri sık kullanılanlar ve en son gönderiler olmak üzere iki farklı şekilde sıralamasına izin veriyor. Android kullanıcıları, haber kaynağının üst kısmındaki menü sayesinde akıştaki gönderileri artık istediği şekilde sıralayabilir fakat iOS kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Facebook'un ikinci özelliği, "Bunu neden görüyorum?" seçeneği ile ilgili bir özellik oldu. Bu seçenek, akışta görmek istemediğiniz gönderilerden kurtulmanızı sağlamayacak ancak bu seçeneği kullandığınız zaman Facebook'un neden bu gönderiyi size göndermek istediğinizi öğrenebileceksiniz.

Facebook ayrıca geçtiğimiz gün itibarıyla kullanıcıların herkese açık gönderilerine kimlerin yorum yapıp kimlerin yapamayacağına karar vermesine olanak tanıyan yeni bir araç sunmaya başladı. Kullanıcıları en çok mağdur eden Facebook sorunu için getirilen yeni özelliğinin nasıl kullanılacağını aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

Facebook Kimlerin Yorum Yapabileceğini Seçme Nasıl Yapılır?

Facebook'un web sitesinin sağ üst köşesindeki ok butonuna tıklayın. Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine tıklayın ve Ayarlar'a gidin. Sol taraftaki "Herkese Açık Gönderiler" seçeneğine tıklayın. "Beni Kimler Takip Edebilir" bölümüne gidin ve "Herkese Açık" olduğundan emin olun. "Herkese Açık Gönderi Yorumları" seçeneğinin yanındaki "Düzenle" butonuna tıklayın. Herkese açık gönderilerinize kimlerin yorum yapabileceğini artık seçebilirsiniz. Bu seçeneklerden ilki herkese açık, ikincisi arkadaş, üçüncüsü ise arkadaşlarımın arkadaşlarıdır.

Facebook'ta Bir Gönderiye Kimlerin Yorum Yapabileceğini Seçme

Yukarıdaki adımlar genel gönderilerinizi kapsar. Sadece bir gönderi için kimlerin yorum yapabileceğini seçmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.