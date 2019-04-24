Büyük Gün Geldi! Avengers: Endgame Yarın Vizyona Giriyor

Heyecan dolu bir bekleyişin ardından büyük gün nihayet geldi! Marvel Sinematik Evreni’nde (MCU) bir dönemin sonunu getirecek olan Avengers: Endgame, 25 Nisan’da yani yarın vizyona giriyor.

2008 yılında Iron Man ile kapılarını açan sinematik evren, aradan geçen 11 yılda müthiş bir miras yarattı.

MCU filmlerinin dünya çapında 15 milyar dolara yakın gişe hasılatına ulaşmasıyla eşi benzeri görülmemiş bir başarının altına imza atan Marvel Studios, destansı yolculuğunu Avengers: Endgame ile taçlandırmak istiyor.

Avengers: Endgame, 3 saat 58 saniyelik süresiyle gelmiş gelmiş en uzun MCU filmi olacak. Serinin bir önceki halkası Avengers: Infinity War 2 saat 29 dakikalık bir süreye sahipken, Avengers: Age of Ultron ise 2 saat ve 21 dakikada uzunluğundaydı.

Endgame, aynı anlatı dünyasında yer alan tüm Marvel filmlerinin doruk noktası olacak. MCU’nun 11 yıllık ilk perdesini kapatacak olan stüdyo, birçoğu geçmişte yaşanan olaylara odaklanan yeni filmlerle hikayenin bir sonraki bölümü olan Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü etabına başlayacak.

Filme dair paylaşılan fragmanlar, özel sahne gösterimleri ve röportajlara rağmen ne olacağını kestirmek oldukça güç. Zira Marvel, Endgame’deki gizemin ortaya çıkmaması için inanılmaz bir çaba sarf ediyor.

Buna rağmen epik bir finalin bizleri beklediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve bu epik finalde ne yazık ki bazı süper kahramanların öldüğünü de görebiliriz. Nitekim filmin yazarları ve yönetmenleri, buna alışmamız gerektiğini söylüyorlar.

Avengers: Endgame, şimdiye kadar yapılmış en büyük süper kahraman filmi olacak. Tam 3 saat 58 saniye uzunluğunda olan film, nasıl biterse bitsin çok büyük bir duygusal yoğunluğa sahne olacak.

MCU’nun 22. filmi olan Avengers: Endgame, 25 Nisan’da yani yarın izleyicilerle buluşacak.

Avengers: Endgame Fragmanı