Büyük İddia: Netflix, Türkiye’den Çekiliyor!

Uzun bir süredir belirsizlik yaşayan Netflix Türkiye'den çekilme ihtimaline sahip. YouTuber ve gazeteci olarak tanınan Cüneyt Özdemir öyle bir iddia ortaya attı ki, bomba etkisi yaratacak. Peki nedir bu işin aslı?

Konuyu anlayabilmek için öncelikle Netflix şirketinin Türkiye'de yaşadığı bazı problemleri bilmek gerekiyor. Aşk 101 gibi bazı dizilerde eşcinsel karakterlerin yer alması nedeniyle, hükümet ve Netflix platformunun arası açılmıştı. Hükümet sürekli olarak bu şirkete büyük baskı uyguluyordu. Sonunda, her iki taraf da masayı devirmek üzere.

Netflix sansür uygulanmasını kabul etmiyor

Hükümet yetkilileri tarafından Netflix platformuna bazı şartlar iletildi. Türkiye'de faaliyet göstermek istiyorlarsa, eşcinsel karakterlere sansür getirmeleri talep edildi. Fakat Netflix kendi şirket politikası ile bunun asla örtüşmediğini söyledi.

Cüneyt Özdemir yaptığı paylaşımda, “Netflix ve Ak Parti arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti. Ak Parti’nin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?” ifadelerine yer verdi. Bu durum Netflix hayranlarının büyük korku yaşamasına neden oldu.

Cüneyt Özdemir’in ortaya attığı iddialara bakılırsa, Netflix’in Türkiye’de kapanma gibi bir ihtimali bile bulunuyor. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse dünyada ilk defa bir ülke Netflix platformunu engellemiş olacak. Hükümetin vergi sorunları nedeniyle de Netflix şirketi ile arasının açık olduğu zaten biliniyordu. Sizce Türkiye tarafından alınacak böyle bir karar nelere yol açabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.