Büyük İnternet Kesintisinin Arkasında Google Yatıyor

Geçtiğimiz günden bu yana Spotify, Facebook gibi platformların web sitelerine erişim sorunları yaşanıyor. Büyük internet kesintisi Google sunucuları kaynaklı yaşanmış olabilir.

Başka bir gün, başka bir büyük internet kesintisi.

Bu sefer Google, ABD Doğu saatiyle 12:53'te Google Cloud Platform (GCP) ağıyla ilgili küresel bir sorun yaşadığını bildirdi.

Bu platform hatasının sonucu olarak da Spotify, Facebook ve YouTube gibi sık sık kullandığımız web sayfalarına bazılarına ulaşmaya çalışırken çoğumuz 404 hatası aldık. Gerçekten de DownDectector'a göre, sorun yaşayan sitelerden çok daha fazla site bu durumdan etkilenmiş gibi görünüyor.

Büyük internet kesintisi Google sunucuları kaynaklı

DownDectector tarafından paylaşılan bir açıklamada, özel sorun GCP'ye ait olan yük dengeleyicilerle ilgili gibi görünüyor. Google'ın Bulut Dağıtım Ağı (CDN) ile çalışan bu platform, yüksek kullanılabilirlikli web sunucuları sağlıyor.

Bu, web sitenizi farklı noktalara ait IP oluşturarak ve ardından akıllı otomatik ölçeklendirme ile kaynaklarınızı yukarı veya aşağı ölçeklendirerek web sitesi arızalarını ve Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarını durdurmak için kullanılıyor.

Ancak küresel bir sorun sonucunda Google, siteleri ayakta tutamadı.

Zaman zaman web siteniz geri gelebilir, ancak az önce belirttiğimiz üzere sorun yaşayan yalnızca yük dengeleyiciler ve CDN olduğundan, Google hala "bu noktada tam çözüm için bir veriye sahip olmadığını" söylüyor.

Google tarafından geçtiğimiz saatlerde gelen bir güncellemede, "Cloud Run ile ilgili sorun, etkilenen tüm kullanıcılar için çözüldü" ifadeleri kullanıldı. Ancak kullanıcılar hala bazı web sitesi kesintilerini yaşadıklarını bildiriyor.

FBI'a ait e-postalar çalındı

FBI, davetsiz misafirlerin, alıcıların veri ihlallerine eğilimli olduğunu iddia eden sahte mesajlar göndermek için 13 Kasım'ın erken saatlerinde e-posta sunucularının tehlikeye girdiğini doğruladı.

E-postalar, dark web güvenlik firmaları NightLion ve Shadowbyte'ın lideri Vinny Troia'ya yapılan saldırıları sabitlemeye çalıştı. Kar amacı gütmeyen istihbarat örgütü Spamhaus, sahte mesajlara hızla ışık tuttu.

Saldırganlar, diğer kaynakların yanı sıra American Registry for Internet Numbers (ARIN) için bir veri tabanından alınan e-posta adreslerini kullanarak saldırıyı gerçekleştirmek için meşru FBI sistemlerini kullandı.

Sahte e-postaları en az iki dalgada 100.000'den fazla adrese sahipti.

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