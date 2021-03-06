Büyük İstanbul Depremi Kaç Büyüklüğünde Olacak? İşte Korkutan Açıklama

Büyük İstanbul depremi olacak mı? Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremine ilişkin endişe veren açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Büyük İstanbul Depremi İçin Endişelendiren Açıklama

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İstanbul depreme yaklaşıyor. Beklediğimiz deprem de küçük bir deprem değil. Minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem. Muhtemelen ilk kırılacağını düşündüğümüz yer de Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasında Kumburgaz Kolu. Dolayısıyla bu depremde İstanbul genelde etkilenecek ama en fazla Avrupa yakası etkilenecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, "Bunun nedeni, hem deprem üretecek faya yakın olması hem buradaki zemin ve jeolojik formasyon depremin etkisini büyütecek nitelikte. Yani zemini sağlam bir yerde depremin etkisini bir olarak düşünürsek, Avrupa yakasında kimi yerlerde deprem etkisi beş katına kadar çıkabilir. Buradaki zemin genellikle çürük olan zeminlerdir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Görür, "İçinde su olan, çimentolaşmamış, kaya niteliği göstermeyen, gevşek, yumuşak zeminlerdir. Dolayısıyla deprem olduğu takdirde bu tür zeminin içerisine giren sismik dalgaların hızları yavaşlayarak bu zemin içerisinde oyalanır ve daha fazla hareket ederek yıkıma neden olurlar. Bu tür zeminlerde yer ivmesi daha fazlasıdır en büyük yer hız daha fazladır. Avrupa yakasında özellikle kıyıdan itibaren ilk 10 kilometrelik şerit içerisindeki alanların çoğunda sarsıntının hızı ve ivmesi daha fazla olacaktır" dedi.

Beklenen deprem öncesinde acil olarak müdahale edilmesi gereken yerlerin özellikle Avrupa yakasındaki kıyı ilçeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Görür, "Büyükçekmece-Küçükçekmece arası heyelanların olduğu yerler. Buralar şu anda bile kayıyor, hareket ediyor. Depremde haliyle bu kayma hareketi heyelanlara dönüşecektir" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Depremle birlikte burada ciddi yıkımlar meydana gelecektir. Deprem heyelanları tetikleyecektir. Şu anda deprem yokken bile yavaş yavaş deformasyon, hareket var zeminde. Yılda birkaç santim hareket ediyor. O nedenle İstanbul'da bu bölge üzerinde mutlaka çalışmak gerekir"

Yunanistan'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depreme dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Görür, "Bizim Kuzey Anadolu Fayı'nın devamı noktasında değil. Orada normal bir fayın hareketi yani Yunanistan'ın kendi tektoniği ile ilgili. Sadece hissettik. O depremden dolayı Ege'de ya da İzmir çevresinde bir tetiklenme, etkilenme beklemiyorum" sözlerini kullandı.