Büyük Kara Delikler Evrenin Sırrını Çözebilir!

Bilim insanları kara delikler yardımıyla evrenin bütün sırlarını çözmeye çalışıyor. Bunların doğru tanımlanabilmesi, evrenin oluşumu ile ilgili daha net bilgilerin ortaya çıkmasını sağlıyoru. Bilim insanlarına göre bu yapıların oluşma nedeni, bilinenden farklı. İşte haberimizin detayları.

The Astrophysical Journal Letters isimli bir bilim dergisinde yazı yayınlayan Western Üniversitesi'ndeki astrofizikçiler, kara deliklerin nasıl oluştuğu konusunda farklı bir görüş ortaya attılar. Onlara göre karadeliklerin aslında ölmüş yıldızlardan oluşmadığı ifade edildi.

Büyük kara delikler gerçekte nasıl oluştu?

Devasa boyutlardaki kara deliklerin normal şartlarda çok uzun zaman aralığında oluştuğu ifade ediliyordu. Ancak yeni yapılan araştırmalar aslında bu kara deliklerin çok kısa bir zaman içerisinde ve çok çabuk oluştuğunu ortaya koydu.

Belirli bir süre sonra aşırı radyasyon nedeniyle karadeliklerin oluşumunun aniden durduğunu da ifade ettiler. Böylece kara deliklerin yıldızların kendi içine çökmesiyle oluştuğu düşüncesi, yerini direkt çökmeler adını verdikleri bir olay ile değişti.

Yapılan araştırmalarda güneşten bile milyarlarca kat genişliğe sahip bazı kara delikler keşfedildi. Evrenin başlangıcı olarak bilinen büyük patlamadan yaklaşık olarak 800 milyon yıl sonra oluşan bu kara delikler, şu anda bile varlığını devam ettiriyor. Karadeliklerin çözülmesi başlı başına zor bir alandır ve evrenin önemli gizemlerini kendi içerisinde barındırır.

Peki sizce de kara delikler hakkındaki gizem çözülebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.