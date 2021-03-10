Bu Minecraft Şehir Haritası 3 Yılda Yapıldı!

Bu Minecraft şehir haritası, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlerden esinlenerek yapıldı ve haritanın yapımı toplamda 3 yıl sürdü. İnanılmaz derecede ayrıntı içeren harita, birçok Minecraft hayranını da şoke etti.

Minecraft Şehir Haritası Anlayışını Değiştiren Harita

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünün Cities: Skylines'tan bir ekran görüntüsü olduğunu düşünebilirsiniz ama aşağıda gördüğünüz harita çoğu oyuncunun zannettiğinin aksine bir Minecraft oyuncusu tarafından yapılan şehir haritasının yalnızca bir bölümünden alınmış ekran görüntüsü.

Haritanın yapımcısının inanması güç ayrıntılara yer verdiği bu projenin yapım aşaması, onun yaklaşık olarak 3 yılını aldı. Haritanın yapımcısı ayrıca haritayı oyun içerisinde gezmek isteyen kişilere de ücretsiz bir indirme bağlantısı sunuyor. "the_balazs" isimli kullanıcının paylaştığı haritayı Planet Minecraft'taki sayfasından indirebilirsiniz.

Balazs, haritanın açıklama kısmında şehrin New York ile Chicago'ya dayandığını ancak binalarının çoğunun hayal gücüne dayanarak inşa edildiğini söylüyor. Şehir, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Doğu Kıyısı'nda bulunan büyük bir metropolü içeriyor. Haritanın yapımcısı, Tranton'un New York ve Los Angeles'tan sonra ABD'nin üçüncü büyük şehri olduğunu belirtiyor ve Philadelphia'ya oldukça yakın olduğunu ifade ediyor.

Haritanın yapımcısı Balazs, haritası ile ilgili Reddit'te yaptığı açıklamada, "İnanması belki de oldukça zor ama ben (bu haritayı) kendi başıma inşa ettim ve neredeyse üç yılımı aldı" sözlerini kullandı. Balazs, haritanın World Edit modu kullanarak oluşturulduğunu ancak bunun dışında haritada görülebilecek her şeyin elle oluşturulduğunu söyledi.

Minecraft'ta tasarlanan haritayı daha ayrıntılı olarak görüntülemek isterseniz yukarıdaki indirme bağlantısına tıklayabilir ve haritanın galerisinde şehre dair daha fazla gözlem yapabilirsiniz.

Son birkaç yılın en çok oynanan video oyunlarından Minecraft'ta yapılan haritaları ve onlara verilen emeği görmezden gelmek mümkün değil. Siz bütün bu haritalarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Siz de Minecraft'ta bu haritaya benzer haritalar geliştirmek istiyor ancak oyunu indirmekle zaman kaybetmek istemiyorsanız oyunu web tarayıcınız üzerinden de oynayabilirsiniz. Minecraft'ı ücretsiz olarak tarayıcı üzerinden oynamak için neler yapılması gerektiğini öğrenmek için tarayıcı üzerinden ücretsiz Minecraft oynama makalemizi de inceleyebilirsiniz.