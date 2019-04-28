Büyük Ödüllerin Verildiği Patent Yarışması

Bilimsel verimliliği artırmak isteyen Türk Patent Kurumu, ülke çapında önemli bir yarışmayı başlattı. Bütün üniversite bölümlerindeki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tamamı; büyük ödüllerin olduğu patent yarışmasına katılabilecek.

26 Nisan'ın tüm Dünyada "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" olarak kutlaması ise bu ödüle çok ayrı bir önem katmayı başardı. Bilindiği üzere Türkiye, patent başvuruları konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha geri planda kalıyor. Özellikle de patent başvurularının daha çok İstanbul ve Ankara gibi illerden gelmesi de, bunun çok ayrı bir trajik boyutu.

Patent yarışmasına geniş bir katılım bekleniyor

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan patent yarışması ile ilgili bütün detayları, Ankara'da düzenlediği bir toplantıda aktardı. Yarışmaya Türkiye'nin birçok şehrinden yoğun bir katılım beklediklerini ifade etti.

Yarışmada birinciye 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ve ilk 10'a girenlere 5'er bin lira ödül verilecek. Patent yarışmasına başvuracak olan kişilerin, ağırlıklı olarak akademisyen olması bekleniyor.

Asan son olarak, "Yarışmayla üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkenin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amaçlanıyor." diyerek sözlerini bitirdi.