Büyük Patlamanın İlk Mikrosaniyesine Mercek Tutuldu

Bilim insanları, büyük patlamanın ilk mikrosaniyesi ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkardı. Kopenhag Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma, "Big Bang" yani büyük patlamanın ilk anlarında neler olduğuna dair yeni bir bakış açısı sağlıyor.

Büyük Patlamanın İlk Mikrosaniyesinde Yeni Detaylar

Büyük patlama, evrenin nasıl oluştuğu hakkında en çok kanıt içeren açıklama olarak biliniyor. Evrenin küçük bir tekillikle başladığı ve daha sonra bugün bilinen evrene doğru büyüdüğü bilgilerini aktarıyor.

Big Bang teorisine göre patlama parçacıkların, atomların, yıldızların, galaksilerin ve yaşamın oluşmasını sağladı. Bütün bunların nasıl olduğu ile ilgili ayrıntılar hala belirsizliğini korusa da bilim dünyasında zaman zaman yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kopenhag Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada büyük patlamanın ilk anlarında neler olduğuna dair yeni detaylar gün yüzüne çıkarıldı. Bilim insanları, büyük patlamanın başlangıcında Quark-Gluon adlı plazma türünün nasıl oluştuğuna ışık tuttu. Araştırmanın sonucunda plazmanın evrenin ilk aşamalarında değişime uğramasına nasıl sebebiyet verdiğini ortaya koydu.

Araştırmada yer alan Doçent You Zhou, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kuark ve gluondan oluşan plazma, evrenin genişlemesi ile birbirinden ayrıldı. Daha sonra kuarklar hadronlara dönüştü. Üç kuarklı bir hadron, atomik çekirdeklerin bir parçası olan protonu oluşturdu. Bu çekirdekler, Dünya'yı ve bizi çevreleyen evreni oluşturan yapı taşlarıdır."

Quark-Gluon Plazma (QGP), büyük patlamanın ilk 0,000001 saniyesinde oluştu ve evrenin genişlemesiyle ortadan kayboldu. Bilim insanları, büyük hadron çarpıştırıcısını kullanarak tarihteki bu ilk maddeyi yeniden oluşturdu ve ona ne olduğunu geçmişe gitmeden öğrendi.

You Zhou, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Çarpıştırıcı plazmadaki iyonları muazzam bir hızla (neredeyse ışık hızında) parçalara ayırıyor. Bu, QGP'nin (Quark-Gluon Plazma) kendi maddesinden atomlardaki çekirdeklere ve yaşamın yapı taşlarına nasıl dönüştüğünü görmemizi sağlıyor."

You Zhou, konu ile ilgili açıklamasında araştırmacıların büyük hadron çarpıştırıcısını kullanmanın yanı sıra üretilen parçacıkların toplu genişlemesini daha önce hiç görülmemiş şekilde analiz edebilen algoritma geliştirdiğini belirtti. Zhou, elde edilen sonuçların QGP'nin eskiden akıcı bir sıvı formunda olduğunu ve şeklini sürekli değiştirerek kendisini diğerlerden ayırdığını gösterdiğini söyledi.

Zhou, konu hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: