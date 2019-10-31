Büyük Tehlike: ABD Birçok WhatsApp Mesajına Ulaşabiliyor

Kısa bir süre önce uygulama yöneticileri güvenliği artırmak için çeşitli yöntemler ve önlemler denedi. Ancak hiçbirisi WhatsApp gibi uçtan uca şifre yönetimi kadar etkili olmadı.

Son dönemlerde ABD tarafından yapılan bazı müdahaleler, WhatsApp ile ilgili soru işaretlerini son derece artırdı. ABD'nin neredeyse bütün WhatsApp mesajlarına ulaşabilmesi gibi bir problemin varlığından söz ediliyor. Böyle düşünülmesindeki en önemli etkenlerden birisi de hiç şüphesiz Facebook şirketinin ABD kaynaklı olması.

WhatsApp mesajlarına mahkeme yoluyla ulaşmak mümkün

Herhangi bir ulusal suçta veya mahkemelik durumlarda ABD yargısı WhatsApp mesajlarına ulaşabiliyor. Bu durum günümüzde veri ihlali olarak adlandırılan sorunun ortaya çıkmasına neden oluyor.

WhatsApp her ne kadar uçtan uca şifrelemeyle mesajları korusa bile yine de mahkeme kararına karşı çıkma gibi bir yetkisi yok. ABD dışında herhangi bir güvenlik kuruluşunun WhatsApp uygulamasına izinsiz girmesi mümkün değil. Kuruluş bunun önlemlerini çok sıkı bir şekilde almış gibi görünüyor.

ABD basınında da çok tartışılan bu konu, veri gizliliği ile özgürlük arasındaki dengenin nasıl oturabileceğini sorgulatıyor. Peki sizce WhatsApp mesajlarına ABD yargısının ulaşabilme özgürlüğü olmalı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.