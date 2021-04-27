Büyük Telegram Güncellemesi ile Gelen Özellikler

Büyük Telegram güncellemesi, kullanıcıları yepyeni özelliklerle buluşturuyor. Dünya çapında en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram hem mobil hem masaüstü hem de web sürümünde görebileceğiniz yeni özelliklerin listesini paylaştı.

Telegram'ın paylaştığı listede sesli sohbetlere eklenen yeni seçenekler başta olmak üzere birçok özellik kullanıcıların uygulamasını renklendirmeye yardımcı olabilir.

Büyük Telegram Güncellemesi Neler Sunuyor?

Telegram'ın yenilenmiş versiyonunda kullanıcılara sunulan özellikler şu şekilde:

1. Planlanmış Sesli Sohbetler

Sesli sohbetler, kullanıcılara arkadaş edinme ve arkadaşlarla iletişim halinde kalma gibi olanaklar sunar. Yeni özellik, grupların ve kanalların yöneticilerinin anında sesli sohbet oluşturmasına gerek bırakmamak için yöneticilere belirli bir tarih ve saatte oluşturulacak sesli sohbet planlama imkanı tanıyor.

Sesli sohbet planlandığında kullanıcılar sohbetin üst kısmında bir geri sayım görüyor. Kullanıcılar sohbetin üst kısmına bakarak planlanan sesli sohbete ne kadar süre kaldığını öğrenebilir.

Sesli sohbet planlamak için Android kullanıyorsanız "⋮" işaretine tıklayıp "Sesli Sohbet Başlat" > "Sesli Sohbet Planlana" yolunu takip edebilir, iOS kullanıyorsanız "Sesli Sohbet" butonuna dokunup "Sesli Sohbet Planla" seçeneğine dokunabilirsiniz.

Geri sayım sıfırlandığında sohbet otomatik olarak başlamıyor. Sohbetin başlaması için yöneticinin "Şimdi Başlat" butonuna basması gerekiyor. Yönetici bunu yaptığında sohbet direkt başlıyor.

2. Mini Profiller

Telegram artık sesli sohbet penceresinden çıkmadan kiminle sohbet ettiğinizi öğrenebileceğiniz bir özellik sunuyor. Bu kişilerin profilini daha ayrıntılı görmek için profillerin üzerine tıklayabilirsiniz. Buna ek olarak profil fotoğrafınızı değiştirebilir, sohbetten ayrılmadan hakkında bilgisini düzenleyebilirsiniz.

3. Yeni Web Sürümleri

İlk web sürümü 2014'te yayımlanan Telegram'ın şimdi iki web sürümü var. Bu sürümlerden her ikisi de hareketli çıkartma, karanlık mod, sohbet klasörü ve çok daha fazlasını destekliyor.

4. Android İçin Doğrudan İndirme

Telegram, kullanıcıların bu güncellemeyi App Store'dan direkt indirebilirken Google'ın onay süresini biraz uzun tuttuğunu söyledi. Neyse ki Android kullanıcılarının uygulamaları Play Store haricinde indirme şansı da bulunuyor. Telegram'ın Android versiyonunu Telegram'ın sitesinden doğrudan indirebilirsiniz.

5. Görsel Yakınlaştırma

Fotoğraf ve videolar artık doğrudan genişletilebiliyor. Bunu yapmak için Instagram'da olduğu gibi iki parmağınızı kullanarak görseli yakınlaştırabilirsiniz.

6. Geliştirilmiş Video Oynatıcı

iOS'te medya oynatıcıdan bir video izlerken, hızlı ileri ve geri sarmak için + veya - 15s düğmelerini basılı tutun. Android'de, aynısını yapmak için ekranın sağ veya sol tarafına basılı tutun ve her iki yönde de 10 saniye atlamak için iki kez dokunun.

iOS kullanıcıları medya oynatıcı ile video izlerken hızlı ileri ve geri sarmak için + veya 15s butonlarına basılı tutabilir. Android'de de aynısını yapmak için ekranın sağ veya sol tarafına basılı tutabilir. Kullanıcı ne kadar basılı tutarsa ileri veya geri atlama süresi de o kadar artar. 10 saniye atlamak veya gerilemek istiyorsanız iki kez tıklamanız yeterlidir.

7. Yeni Android Animasyonları

Android uygulaması daha dinamik hale geldi. Yan menüyü açarken veya bir sohbet penceresini kapatırken karşılaşacağınız yeni animasyonlara göz atmayı unutmayın.