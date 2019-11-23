Büyük Veri Sızıntısı Yaşandı! 1,2 Milyar Kişinin Bilgileri Açığa Çıktı

Milyonlarca kişinin kişisel bilgileri ortaya saçıldı. İnternet tarihinin en büyük veri sızıntılarından biri olduğu söylenilen sızıntıda 4 terabayttan daha fazla büyüklüğe sahip veri açığa çıktı. Kullanıcılar büyük tehlike altında.

Facebook ve Linkedin hesapları başta olmak üzere pek çok veri sızdırıldı!

Bob Diachenko ve Vinny Troia, 16 Ekim 2019 tarihinde büyük bir veri sızıntısının yaşandığını duyurdu. 4 milyar kullanıcı hesabını içeren sızıntı Elasticsearch yazılımını kullanan bir sunucuda ortaya çıktı. Veri sızıntısından etkilenen tekil kişi sayısının 1.2 milyar olduğu açıklandı.

Sızdırılan verilerde Facebook ve Linkedin kullanıcılarının kişisel bilgilerinin yanı sıra telefon numaraları, adres bilgisileri ve e-posta adresleri de yer almakta. Google Cloud Services'de bulunan sunucu apar topar FBI tarafından alındı.

Sunucuya daha önce kimlerin eriştiği ve hangi verilerin ele geçirildiği bilinmiyor. Sunucunun sahibinin kim olduğu henüz tespit edilmiş değil. Bob Diachenko ve Vinny Troia yaptıkları açıklamalarda sunucuya erişimde herhangi bir kimlik doğrulamasının olmadığını parola girmeden verilere ulaşılabildiğini söyledi.