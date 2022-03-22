Büyük Vurgun: Bankanın Açığını Bulan Kardeşler 16 Milyar TL'yi Hesaplarına Aktardı

Recep ve Emre Gezek adındaki iki kardeş, özel bir bankanın mobil uygulamasındaki açıktan yararlanarak 16 milyar TL'yi kendi hesaplarına aktardılar. Durumu fırsat bilen kardeşler, lüks otomobil ve telefon aldı ve borcu olan akrabalarına para gönderdi. Olayın ortaya çıkmasıyla kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bankanın genel merkezinin İstanbul’da olması nedeniyle soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam edildi. Soruşturma dosyasına göre Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep G., kendi adına açmış olduğu banka hesabını kardeşi Emre G. ile birlikte ortak kullanıyordu. Emre G., bankanın mobil uygulamasında bankanın bir açığını buldu. Bulduğu açıkla istediği miktarda parayı hesabına geçirebildiğini fark eden Emre G. 2 günde bu açıktan yararlanarak yaklaşık 70 farklı işlem yaptı ve hesabına toplam 16 milyar TL aktardı. Bu parayla önce cep telefonu, sonra da lüks otomobil alan kardeşler, akrabalarının da borçlarını ödedi.

Emre G., mobil bankacılık uygulamasında bulduğu açığı şöyle anlattı:

"Kardeşim buraya gelince hesabı ortak kullanmaya başladık. 26 Şubat günü hesabıma mobil bankacılık üzerinden giriş yaptım. Hesabımın bakiyesi sıfırdı. Daha sonra yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabında para çek yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı karşıma çıktı. Oraya kafama göre miktarlar yazdım. Her yazdığım para miktarı mevduat hesabı kısmına geçti. Bu yöntemle bu işlemi yaklaşık 60-70 defa tekrarladım. Her defasında talebim onaylandı. Daha sonra bu paralar ile aynı gün cep telefonu ve otomobil almak için 300 bin TL başka hesabıma havale yaptım. Parayı havale yaptıktan sonra hesaba bloke konduğu için para aktarılamadı ve para geri bizim hesabımıza geldi. Parayı 40 bin TL’ye kadar ATM’lerden nakit olarak çektim. Aynı gün akşam hesaba yine mobil bankacılıktan giriş yaptım. Hesabın yatırım menüsünden sabah yaptığım gibi hisse senedi para çek kısmından para çekmek istedim ancak uygulama kabul etmedi. 27 Şubat günü gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine erişim yapıp aynı menüden hisse senedi para çek menüsünden 7.000.000.000,00 TL yazdım ve ‘onaylanmıştır’ dedi. Yazdığım miktar hesabıma bakiye olarak geçti. İki defa çekim talebinde bulundum ve hesabıma para iki sefer yansıdı. Hesapta cumartesi yaptığım çekim işlemleri ile birlikte 16.000.000.000,00 TL para vardı. Bu durumu aile büyüklerimize ve akrabalarımıza anlattık. 'Kimin borcu varsa bize gelsin.' dedik ve 80 bin TL parayı borcu olan, ekonomik durumu kötü olan akrabalara aynı hesap üzerinden havale yaptık. Ben ve kardeşim bu işlemleri yaparken hesap ara sıra blokeleniyordu. Bankayı aradığımızda ‘güvenlik sebebiyle hesaplar blokelenmiştir’ cevabı alıyorduk. Biz blokenin kaldırılması için talepte bulunduğumuzda blokeyi kaldırıp hesabı aktifleştirdiler. 28 Şubat günü hesap kardeşim Recep G. adına kayıtlı olduğu için Yapı Kredi Bankası’ndan kardeşim Recep G.’yi aradılar. Kardeşime ‘hesabına yüklü miktarda para girişleri var, bunun kaynağı nedir bilginiz var mı?’ diye sordular. Kardeşim de ‘haberim var’ dedi. Banka görevlisi ‘nereden geldi’ diye sordu. Kardeşim de yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Banka görevlisi kardeşime ‘bu kadar yatırımınız var mıydı?’ dedi. Kardeşim de ‘olmasa çekemezdim’ dedi. Banka görevlisi ’paranın karşılıksız olduğunu’ söyledi. Kardeşim de kimseyi dolandırmadığını, kendi hesapları arasında yaptığı işlem olduğunu söyledi. Bu görüşme esnasında hesap blokelendi."

16 Milyar TL Vurguna Kalkışan Kardeşler Yakalandı

İki kardeş arabayla dolaşırken polis tarafından durduruldu. Üzerinde silah bulunan Emre G. ‘bu silahı neden taşıyorsun?’ diye soran polislere ‘bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız’ diye cevap verdi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Durumdan şüphelenen polis olayı araştırınca iki kardeşin bankanın açığından yararlanarak 16 milyar TL'lik vurguna kalkıştıkları ortaya çıktı.

Yaptıkları işlemler sonrası banka hesapları dondurulan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.