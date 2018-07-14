Buz Adam Ötzi'nin En Son Ne Yediği Ortaya Çıktı

Bilim insanları 1991 yılında İtalya - Avusturya sınırındaki “Ötztal Alpleri”nde bir insan cesedi bulmuştu. Cesedin 5300 yıl önce yaşamış olan bir insana ait olduğu belirlenmişti. Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen cesedin, buzulların altında donması nedeniyle çok fazla bozulmadan günümüze kadar ulaştığı ortaya çıkmıştı. “Ötzi” olarak isimlendirilen bu ceset, dünyanın en eski ve en iyi korunan mumyalarından biri olarak tarihe geçmişti.

Ötzi’nin bedeni üzerinde daha önce yapılan araştırmalarda, Ötzi’nin en son neler yemiş olabileceğine dair ipuçları bulunmuştu. Ancak bilim insanları o dönem Ötzi’nin bedenini incelerken midesini bulamamıştı. Çünkü bedeninin mumyalaşma şeklinden dolayı Ötzi'nin midesi olması gereken yerde değildi. Ancak beden üzerinden yapılan son incelemelerde Ötzi’nin midesi bulundu ve daha detaylı bilgilere ulaşıldı.

İnceleme sonuçlarına göre Ötzi’nin ölmeden önce son olarak, “yabani keçi yağı, kızıl geyik eti, einkorn adı verilen eski bir buğday ve zehirli eğreltiotu” yediği ortaya çıktı. Ötzi’nin bu son menüsündeki yağ oranının %50 olduğu açıklandı. Bu oran günümüz perhizlerindeki %10'luk yağ oranının çok üstünde. İtalya Bolzano'daki mumya araştırma ekibinden Dr. Frank Maixner, “Avlandığı yüksekliği göz önünde bulundurursak, bu şekilde bir enerji kaynağına ihtiyaç duyması normal. Bunu yapmanın en iyi yolu da yağ almak. Yağ, zor koşullarda hayatta kalmak için gerekli enerjiyi sağlar.” ifadelerini kullandı.

“Current Biology”de yayınlanan araştırma sonuçları, “Bakır Çağı”nın menüsünde neler olduğuna dair bir fikir veriyor. Ötzi'nin midesinde detaylı inceleme yapan bilim insanları, midedeki yağın süt ürünlerinden değil, Alplerde yaşayan dağ keçisinden geldiğini ortaya çıkardı. Dr. Maixner, “Ötzi'nin diyeti iyi dengelenmiş karbonhidrat, protein ve yağlardan oluşuyor. Sindirdiği yüksek yağ oranı şaşkınlık verici.” dedi. Ancak bu diyetin Ötzi'nin vücuduna zarar vermiş olduğu da ortaya çıktı. Ötzi'nin bazı atardamarlarında tıkanma olduğu tespit edildi.

Ötzi’nin, midesinde bulunan yabani eti çiğ ya da kurutulmuş olarak yediği tahmin edilirken, eğreltiotunu ise bitkisel ilaç olarak kullanılıyor olabileceği tahmin ediliyor. Bir diğer olasılık ise Ötzi'nin yemeğini eğreltiotu yapraklarına sarıp yiyor olabileceği. Vücudunda çeşitli yara izleri bulunan Ötzi’nin bir savaşta ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.