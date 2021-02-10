Buz Devri Animasyon Serisinin Geliştiricisi Blue Sky Kapatılıyor!

Buz Devri animasyon serisi ile adını tüm dünyaya duyurmayı başaran Blue Sky kapatılıyor. Peki, Disney, milyarlarca dolar gişe hasılatı elde etmeyi başaran Blue Sky'ı neden kapatma kararı aldı? Alınan karara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Buz Devri Animasyon Serisinin Geliştiricisi Blue Sky Neden Kapatılıyor?

Yeni tip koronavirüs salgını televizyon ve sinema sektörü dahil birçok sektörü ekonomik yönden olumsuz yönde etkiledi. Salgın döneminde birçok yapım ertelenirken bazı stüdyolar ise kapatma kararı alıyor. Deadline'da yer alan habere göre Disney de dünya genelinde çok popüler ve başarılı bir stüdyoyu kapatmaya karar verdi.

Animasyon filmi denildiğinde akla ilk gelen isim olan Ice Age (Buz Devri), 59 milyon dolar bütçe ile hazırlanmıştı ve toplamda 383 milyon doları aşkın hasılat elde etmişti. Büyük bir başarı elde edilmesinin hemen ardından Ice Age, bir seriye dönüşmüştü ve serinin diğer filmleri de çok sayıda insan tarafından beğenilmişti. Disney, hemen hemen herkesin bildiği animasyonun arkasındaki stüdyoyu kapatma kararı aldı.

Blue Sky, bu zamana kadar Ice Age'in yanı sıra birçok başarılı animasyon hazırlamıştı. Bu animasyonlar arasında 260 milyon dolar hasılat elde eden Robots, 484 milyon dolar hasılat elde eden Rio, 500 milyon dolar hasılat elde eden Rio 2, 246 milyon hasılat elde eden The Peanuts Movie gibi yapımlar yer alıyor.

Bir Disney sözcüsü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, mevcut ekonomik durumlar nedeniyle stüdyoyu kapatma kararı aldıklarını söyledi. Disney sözcüsü, bunun çok zor bir karar olduğunu ve böyle bir kararı vermeden önce çok fazla değerlendirme yaptıklarını ifade etti. Stüdyonun kapatılması 450 çalışanı doğrudan etkileyecek.

Blue Sky'ın hakları, Disney'de kalmaya devam edecek. Bu, Blue Sky'ın yürüttüğü son derece başarılı çalışmalarının devamının geleceğini gösteriyor. Şirketin şu an Disney+'ta yayımlamak için yeni bir Buz Devri yapımı daha ortaya çıkarmak gibi planlarının da olduğunu söyleniyor.

Peki, animasyon serisinin geliştiricisi olan Blue Sky'ın kapatılması hakkında sizin düşünceleriniz neler? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.