Kırılan Buzun İçine Düşen Adamı Apple Watch Kurtardı

Buza düşen adamı Apple Watch kurtardı. ABD'nin New Hampshire bölgesinde yaşayan bir adam, buz pateni yaparken düştükten sonra Apple Watch'un hayatını kurtarmış olabileceğini söylüyor.

2015 yılında piyasaya sürülen ve o günden bugüne kadar sayısız insanın hayatını kurtaran Watch, Apple hayranları ile ilk buluştuğu günden bu zamana kadar birçok insanın sağlığını olumlu etkiledi.

Apple Watch'un kullanıcıların hayatlarını kurtaran sağlık yetenekleriyle ilgili pek çok olay duyduk. ABD'de yaşanan son kazada ise acil SOS özelliğinin buza düşen bir adamın hayatın kurtardığı aktarıldı.

Buza düşen adam Apple Watch'la kurtuldu

William Rogers isimli talihsiz adamın hayatı boyunca insanlara buz pateni yapmayı öğrettiği bildirildi, ancak New Hampshire'daki Salmon Falls Nehri'nde paten yaparken buz kırıldı ve dondurucu sulara düştü.

Rogers, yerel bir gazete olan WMUR'a verdiği demeçte, "Bu korkunç bir duyguydu. Aman Tanrım. Suya giriyorum" dedi. Kaçmaya çalışırken suda birkaç dakika mücadele ettiğini, ancak kendini delikten dışarı sürüklemeye çalıştıkça altında daha fazla buzun kırıldığını söyledi.

Birkaç dakika sonra hipoterminin başladığını ifade eden Rogers, "Öğrencilerime her zaman 'Tamam, panik yapma. Panik yapma. Seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenin' dediğimi hatırladım" dedi. O sırada telefonuna ulaşamayınca bir Apple Watch taktığını hatırladı.

Rogers, 911'i aramak için Apple'ın giyilebilir cihazını kullandı. "Onlara, artık cevap veremeyeceğimden önce muhtemelen 10 dakikam olduğunu söyledim" şeklinde konuşan paten öğretmeni, soğuk sularda öleceğini düşündüğünü belirtti. Neyse ki bölge itfaiyecilerinin onu ölümcül bir kazadan kurtarması beş dakika sürdü.

Apple Watch Acil SOS özelliği, yerel acil durum servislerini otomatik olarak arıyor ve kullanıcının konumunu paylaşıyor. Kullanıcı aniden düşerse ve bir dakika boyunca hareketsiz kalırsa veya yan düğmeyi basılı tutarak etkinleştirilebiliyor.

Apple Watch akıllı saat pazarının lideri

Counterpoint Research'ten alınan piyasa verilerine göre Apple, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 12,9 milyon Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE modelini satmayı başardı.

Apple'ın pazar payı konsolidasyonu, orta sınıf Apple Watch seçeneği olan yeni ‌Apple Watch SE‌'nin başarısıyla ilgili olabilir. Apple, SE modelini amiral gemisi Series 6 ile birlikte 279 dolardan daha düşük bir fiyatla piyasaya sürdü. Belki de bu satış başarısının arkasında akıllı saatin sağlık özellikleri yatıyor.