Çinli buzul tırmanıcısı buzullara düşerek hayatını kaybetti. Özellikle son 5 yıldır Çin bölgesindeki buzullara tırmanarak iklim değişikliğine dikkat çekmeyen isteyen buzul avcısı Wang Xiangjun, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılarak dikkat çekmeyi başarmıştı.

Çinli maceraperest ve buzul avcısı Wang Xiangjun'un 20 Aralık'ta bir buzul şelalesine düştükten sonra kaybolduğu bildirildi.

Son yedi yılda Çin'in güneybatısındaki 70'den fazla buzulun fotoğrafını çekerek farkındalık oluşturmak isteyen 30 yaşındaki adam, özellikle birkaç yıldır dünyada tanınır hale gelmişti. Buzullara tırmandığı maceralarını videolar aracılığıyla kısa video platformu Douyin'e yükleyen aktivist, Douyin üzerinde 3 milyondan fazla takipçi kazanmıştı.

Hayranları tarafından "Glacier Bro" (buzul kanka) olarak adlandırılan genç maceracı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ne yaptığı son gezi sırasında sekiz gündür kayıptı. Yerel kurtarma ekipleri Wang'ı bulmaya çalıştı, ancak hayatta kalma olasılığının düşük olduğu düşünülüyor.

Çinli fenomen buzul tırmanıcısı buzullara düşerek hayatını kaybetti

BBC'nin bildirdiğine göre Wang, 20 Aralık'ta Tibet'in kuzeyindeki Nagqu şehrinin Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine düştü. Yerel polis ve acil servisler kurtarma çalışmalarına katıldı, ancak şimdiye kadar herhangi bir iz bulunamadı. Yerel bir yetkili, "Bir buz kütlesinin altında olabilir. Buradaki su derinliği 10 ila 20 metreye kadar çıkıyor. Onun hayatta kalması neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkili, kazanın meydana geldiği nehirde buzun üzerinde durulmasının mümkün olduğunu, ancak bazı yerlerde buzun yeterince kalın olmadığını ve Wang'ın bu nedenle düşmüş olabileceğini söyledi. Buzulun mevcut durumu göz önüne alındığında daha fazla arama yapılmayacak. Bu nedenle aramanın devam edebilmesi için buzun erimesi bekleniyor.

Wang'ın erkek kardeşi, Wang'ın sosyal medya hesabıını kullanarak bir şelale videosu paylaştı ve "Kardeşim sonsuza dek en sevdiği şelalede yatıyor. Umarız ki insanlar onun ölümünü kolay bir şekilde unutmasın" ifadelerini kullandı.

Wang Xiangjun, buzullarla ilgili videolarıyla iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyordu. Wang, 2019'da 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, görevinin buzulları fotoğraflayarak Çin ve dünyadaki küresel ısınma hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Wang, hem Çin'de hem de ötesinde küresel ısınma hakkında farkındalık yaratmayı umarak buzullarla yakınlaşmayı ve bu alanda kişiselleşmeyi misyon edinmişti.