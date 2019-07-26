Buzullar, Sanıldığından 100 Kat Daha Hızlı Eriyor

Küresel iklim değişikliğiyle ilgili yapılan yeni bir araştırma, su altındaki buzulların sanıldığından çok daha hızlı bir şekilde eridiğini ortaya koydu.

Dünya nüfusu kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ederken, insanoğlunun her geçen yıl çok daha hoyrat kullandığı gezegenimiz yavaş yavaş ölüyor. Bilim insanları, iklim değişikliğinin neden olacağı tehlikelere karşı uzun zamandır insanlığı uyarıyor; ancak belki de, harekete geçmek için çok geç kalmış olabiliriz.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Science tarafından yayınlanan bir araştırma, su altındaki buzulların bugüne kadar bilindiğinden daha hızlı bir şekilde erimekte olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma kapsamında Alaska'daki LeConte Glacier buzulunu 3 yıl boyunca inceleyen bilim insanları, söz konusu bölgelerde buzulların erime oranının bilinenden 100 kat daha hızlı eridiğini tespit etti.

Birleşmiş Milletler’in (BM) iklim değişikliği hakkındaki son raporuna göre, emisyon oranları mevcut düzeyde devam ederse, sıcaklıklar 2040 yılına kadar Paris anlaşmasında belirlenen sınırları aşacak.

Küresel ısınma nedeniyle tüm buzullar eridiğinde deniz suyu seviyesi yaklaşık 65 metre yükselecek. Bu durumda kıyı bölgelerindeki birçok şehir su altında kalacak. Bu da milyonlarca insanın başka ülkelere göç etmesine neden olacak.

Araştırmalar, küresel sıcaklıkların 2100 yılına kadar ortalama 3,2 derece artacağını gösteriyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak öngörülemeyen doğal afetlerin maliyetlerinin ise iki ya da üç kat artacağı tahmin ediliyor.