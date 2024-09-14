BYD, Yeni Fabrikası İçin Manisa ve İstanbul'da Personel Arıyor: İşte Aranan Pozisyonlar

Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin, Türkiye'deki yatırım projeleri sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bu bağlamda şirket, kısa bir süre önce yeni üretim tesisi için Manisa ve İstanbul merkezli yeni iş ilanları açtı. İşte aranan pozisyonlar...

BYD, Türkiye'deki Yeni Fabrikası İçin Mühendis ve Satış Uzmanları Arıyor

Geçtiğimiz temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurmak için çalışmalara başlayan BYD, İstanbul'daki merkez ofisi ve Manisa'da inşa edilecek fabrika için personel aramaya başladı. Çinli elektrikli otomobil üreticisi, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinde pek çok pozisyon için iş ilanı açtı.

Dev şirket, Manisa'da kurulacak üretim tesisi için çalışmak üzere; işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ve bordro uzmanı gibi önemli pozisyonlarda işe alım yapıyor. İstanbul'da ise yedek parça stok kontrol uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve Çince konuşabilen İK uzmanı gibi çeşitli pozisyonlarda işe alımlar sürüyor.

BYD'nin, 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa’da inşa edeceği fabrika, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni fabrikanın 2026 yılı sonuna kadar üretime başlaması ve bu süreçte yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor.

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