TikTok Sahibi ByteDance'dan Clubhouse Benzeri Uygulama

ByteDance Clubhouse benzeri uygulama geliştiriyor iddiası sosyal medyada gündem olmayı başardı. Geçtiğimiz dönemde Çin'de yasaklanan Clubhouse'a yasaklandığı ülkeden rakip geliyor olabilir.

TikTok'un sahibi ByteDance, Çin için Clubhouse benzeri bir uygulama geliştiriyor. Yalnızca ses içeriğine yer veren platformunun küresel başarısı, başkalarına hizmeti kopyalamaya ilham kaynağı oluyor. Daha önce de Facebook'un böyle bir planı olduğunu duymuştuk.

Geçtiğimiz ay en az bir düzine benzer uygulama piyasaya sürüldü ve Clubhouse'un Şubat ayı başlarında Çin'de engellenmesinin ardından benzer uygulamalardaki ivme arttı.

Çinli kullanıcılar, Sincan gözaltı kampları ve Hong Kong bağımsızlığı gibi hassas konulardaki tartışmaları dinlemek için "sansürsüz" sosyal medya uygulamasına akın etti.

Reuters'in bildirdiğine göre bazı Çinli kullanıcılar, uygulamaya erişim sağlamak için Clubhouse davetlerine 60 dolardan fazla para ödüyordu. Ancak Çin'de yasaklanan bu uygulamaya yerli bir rakip geliyor.

ByteDance Clubhouse benzeri uygulama geliştiriyor iddiası

Reuters'a konuşan Çinli kaynaklar, Clubhouse'da TikTok ve ByteDance hakkındaki tartışmaların, ByteDance CEO'su Zhang Yiming de dahil olmak üzere yöneticilerinin uygulamaya ilgisini arttırdığını söyledi. ByteDance ise yorum yapmaktan kaçınıyor.

Her sohbet odasında 8.000 kişiye kadar ev sahipliği yapabilen Clubhouse'un başarısı, özellikle Mark Zuckerberg ve Elon Musk gibi kullanıcılar sayesinde hizmete olan talebi artırdı.

Şubat ayında Tesla CEO'su Elon Musk, Clubhouse'da Vlad Tenev ile beklenmedik bir röportaj yaptı ve GameStop hisseleri hakkında tartışmaktan çekinmedi.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi ise geçen hafta Mi Talk uygulamasını profesyonelleri hedefleyen, yalnızca davetiyeye dayalı bir ses hizmetine dönüştürdü. Sektör yöneticileri, bu uygulamalardan daha fazlasının geliştirildiğini söylüyor:

"Yeni MiTalk, profesyoneller için bir sesli sohbet uygulamasıdır. Burada, çeşitli sektörlerdeki profesyonellerin paylaşımlarını ve içgörülerini duyabilir ve ayrıca paylaşıma katılmak için ellerinizi kaldırabilirsiniz; aynı zamanda ilgilendiğiniz konuları oluşturabilir, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla iletişim kurabilir ve fi̇kir çatişması yapabilirsiniz."

Ancak Çin'deki benzer uygulamaların, sansür ve hükümet gözetimini barındıracak Çin özelliklerini alması bekleniyor. Kaynaklardan biri Reuters'e verdiği demeçte, "Çin'deki yetişkinler görüşlerini kamuoyunda ifade etmekten hoşlanmazlar. Bize gençliğimizden beri gizli bir profile sahip olmamız öğretildi" dedi.

Clubhouse Android uygulaması bulunmuyor. Android cihazlarda Clubhouse'u kullanabilmek şu an için imkansız. Ortalıkta dolaşan APK dosyalarını cihazına indirmemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.