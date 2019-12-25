ByteDance, TikTok Hisseleri Hakkında Açıklama Yaptı

TikTok'un sahibi olan ByteDance, TikTok hisseleri ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. ByteDance'ın TikTok hisselerini satacağı iddiası sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılmıştı. Konu ile ilgili şirket yetkilileri açıklamada bulundu.

ByteDance: TikTok Hisselerini Satmayacağız!

TikTok yöneticisi olan Alex Zhu yaptığı açıklamada zaman zaman sosyal medyada doğru olmayan haberlerin bulunabileceğini söyledi ve bu dedikoduların tamamen değersiz olduğunu duyurdu. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok, son zamanlarda zor günler geçiriyor.

ABD'li senatör Tom Cooton ve Senato Azınlık lideri Chuck Schumer, geçtiğimiz günlerde TikTok'un Çin'de güvenlik riski taşıyıp taşımadığının araştırılmasını talep etmişti. TikTok'un potansiyel bir istihbarat tehditi olduğuna dikkat çeken senatörler TikTok'un Çin'deki siyasi bir parti ile işbirliği içerisinde olduğunu öne sürmüştü.

Türkiye’de bu yılın Ocak ayından Kasım ayına kadar, TikTok'ta aylık ortalama 33.5 milyar görüntülenme, 25 milyon yeni gönderi paylaşımı, 1.7 milyar beğeni ve 55.5 milyon paylaşım yapıldığı duyurulmuştu. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan TikTok'u cihazınıza indirebilirsiniz.