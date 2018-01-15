Byton’un Elektrikli SUV’u CES’de Sergilendi

9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenmiş olan CES 2018 adlı tüketici elektroniği fuarı, aynı zamanda çok çeşitli otomobillere ve otomotiv teknolojilerine de ev sahipliği yaptı. Bu hususta öne çıkan firmalardan birisi de genel merkezi ABD’de Silikon Vadisi’nde yer alan Çinli Byton firması oldu. Silikon Vadisi ise bilindiği gibi teknoloji devlerinin bir arada olduğu bir bölge.

Çinli Byton firması “Byton Concept” olarak adlandırdığı bu etkileyici iç ve dış tasarıma sahip SUV’unun %85 oranında seri üretim versiyonunu gösterdiğini ifade ediyor. 2019 veya 2020 gibi piyasaya çıkması beklenen bu SUV, tek elektrikli motor seçeneğiyle alındığında 272 beygir güç üretirken 402 kilometrelik bir menzil sağlıyor. Daha yüksek performans ve daha yüksek menzil için 476 beygir güç ve 523 kilometre menzil sunan çift elektrikli motora sahip versiyonun da istenirse alınabileceği belirtiliyor.

Dıştan tasarım anlamında çok etkileyici görünen Byton konsept SUV’unun iç mekanı bizi daha da etkilemeyi başarıyor. Çünkü bu aracın konsolunda yolcu kısmına kadar uzanan ve çok fazla özelliği içerisinde barındıran devasa bir bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Byton aynı zamanda bu ekranın aracın seri üretim versiyonunda da aynı şekilde bulunacağını belirtiyor. Bunların yanı sıra yetkililer bu araç için piyasaya çıktığı zaman 3. seviye otonom sürüş teknolojilerini (bugün birçok otonom araçta gördüğümüz sürücü gerektiren sistem) içereceğini, 2020 yılı civarında ise 4. seviye otonom sürüşe yükseltileceğini açıklıyorlar.

Byton firmasının başında şu an itibariyle “BMW i Departmanı’nın” eski yöneticilerinden Carsten Breitfeld gibi tecrübeli bir ismin olması da firmanın başarılarında önemli bir etken olarak görülüyor. Byton tüm bu etkileyici özelliklere sahip elektrikli SUV’unu birkaç yıl içinde 45.000$ civarı bir başlangıç fiyatı ile piyasaya sunmayı hedefliyor.