Cadillac Escalade’den Kavisli OLED Ekran Sürprizi

Diğer birçok teknolojik cihazda olduğu gibi, otomobillerdeki bilgi-eğlence ve gösterge panelleri de yıllar geçtikçe gelişti. Akıllı telefonlardaki gibi, araç içerisindeki ekranlar da giderek büyüdü. Örneğin Tesla’ya baktığımızda, müşterilerine devasa ekranlı elektrikli otomobiller sunduğunu görüyoruz.

Görünüşe göre Cadillac da müşterilerine daha büyük ve daha gelişmiş ekranlar sunmak istiyor. Marka, 2021 model Cadillac Escalade’nin 38 inç’lik kavisli OLED ekran ile geleceğini duyurdu.

Cadillac tarafından Twitter’da paylaşılan teaser videosunda, bir uçtan diğer uca uzanan bir ekran tasarımı sergilendi. Bu ekran, hem gösterge panosunu hem de bilgi-eğlence sistemini kapsıyor gibi görünüyor. Ayrıca Cadillac, ekranın piksel yoğunluğunun 4K çözünürlük sunan bir televizyonun iki katı olacağını belirtiyor. Yani ekranın oldukça keskin ve canlı olacağını söyleyebiliriz, en azından beklentiler bu yönde.

Straight lines are so last year. Introducing the first curved OLED in the industry, with over 38” diagonal of total display on the 2021 #Cadillac #Escalade. First look February 2020, available late 2020. pic.twitter.com/AoW4SvXhYA