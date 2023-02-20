Gönüllü Öğretmenler, Çadır Kentlerde Çocuklarla Ders Başı Yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında etkilenen 11 ilde eğitim durmuştu. Yaralar yavaş yavaş sarılırken gündelik yaşamın devamını sağlamak ve öğrencilere psikososyal destek vermek için çadır kentlerde sınıflar kuruldu.

Adıyaman'da kurulan çadır kentlerde çeşitli bölgelerden İl Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gelen gönüllü öğretmenler, çocuklarla ders başı yaptı. Dersler İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eğitim, Çeşitli Oyun ve Etkinliklerle Sürdürülüyor

Çadır kentlerde kurulan sınıflarda sıralar, bir soba ve normal okullarda alışkın olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı, Gençliğe Hitabe ve İstiklâl Marşı yer aldı. Gerçek bir sınıf ortamının olabildiğince sağlanmaya çalışıldığı çadır sınıflarda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler eğitim gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ders ve test kitaplarıyla müfredatı uygulamaya başlayan öğrenciler için aynı zamanda 3 öğün yemek çıkarıldı.

Ailesiyle birlikte bir çadır kentte yaşayan 11 yaşındaki Uğur Mert Berk, " Diğer iller de bize yardım gönderiyor. Tekrardan ayağa kalkabilir miyiz bilmiyorum ama herkes yardımcı oluyor. Burada çeşitli oyunlar oynuyoruz. Sandalye kapmaca, oyun hamuru, resim çizme gibi etkinlikler oluyor." dedi.