Çakılan Apple Hisseleri Yatırımcılar için İyi Bir Fırsat Olabilir

ABD’li teknoloji devi Apple’ın hisseleri, ani bir düşüşle 176,51 dolara kadar geriledi; ancak analistler, bu değer kaybını yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak görüyor.

Apple hisseleri, 233.47 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı ekim ayından bu yana yüzde 25 değer kaybetti. Raporlar, şirket hisselerinin sadece bu ay yüzde 11’den fazla gerilediğini gösteriyor.

Analistler, Apple hisselerindeki dalgalanmaları çoğunlukla ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşının bir yansıması olarak değerlendiriyor.

Apple'ın iPhone ve MacBook gibi ürünlerde kullandığı bileşenlerin çoğunun Çin kaynaklı olması, hisse senedi fiyatı açısından sabit bir istikrarsızlık yaratıyor. Fakat analistler, Apple hisselerindeki düşüşün aslında iyi bir haber olduğunu söylüyor.

Hisselerin önümüzdeki aylarda yeniden yükselişe geçeceğini belirten analistler, Apple’a yönelik yatırımların uzun vadede önemli bir kazanç getireceğine inanıyor.

Bu arada, Apple'ın Çin ile olan ilişkisine dair endişeler, daha önce sizlere bildirdiğimiz gibi, Washington hükümetinin bu ayın başlarında Huawei’yi kara listeye almasından kaynaklanıyor. Amerikan şirketlerinin Çinli teknoloji devi ile ticari bağlarını kopartmak zorunda kalması, piyasada belirsizliğe neden oluyor.

Öte yandan Çin hükümetinin, Apple'a benzer kısıtlamalar getirerek Huawei yasağından intikam almak isteyebileceği de konuşuluyor.

Analistler, iPhone'ların Çin'de yasaklanma olasılığının düşük olduğunu; ancak iki ülke arasındaki ticaret gerginlik göz önüne alındığında her şeyin mümkün olduğunu dile getiriyor.



