Hackerlar Çaldıkları Bitcoin'i Hayır Kurumuna Bağışladılar

Darkside isimli hacker grubu çaldıkları Bitcoin'i hayır kurumuna bağışladı. Yaklaşık 10 bin dolar değerindeki Bitcoin'i iki farklı hayır kurumuna dağıtan Darkside, yine de çok başarılı olamamış gibi gözüküyor. Çünkü hayır kurumları bu parayı almayı reddetti.

Hiçbir hayır kurumu, finansman sıkıntısının yaşandığı pandemi döneminde bağışları geri çevirmek istemez diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu bağış, hackerlar tarafından yapılıyorsa işler değişebilir. Şirketlerden elektronik olarak para çalmak ve Bitcoin yoluyla hayır kurumlarına geri vermek Robin Hood'un modern bir versiyonu gibi görünüyor.

Çaldıkları Bitcoin'i hayır kurumuna bağışladılar

Siber suç grubu Darkside, geçtiğimiz hafta Children International ve The Water Project'e 0.88 bitcoin (10.000 dolar değerinde) bağışladığını dile getirdi. "İşimizin ne kadar kötü olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak birisinin hayatını değiştirmeye yardım ettiğimizi bilmekten memnunuz" diyen Darkside grubuna karşı hayır kurumları ise bu parayı almayı reddetti.

Güvenlik uzmanı olan Brian Higgins, bu hareketin dikkat çekmek amacıyla yapıldığı söyledi. "Darkside tarafından yapılan 10.000 dolarlık bağış, kurbanlarından yıllardır zorla aldıkları büyük miktarlarda paraya kıyasla önemsiz bir miktar gibi gözüküyor" diyen Higgins, bu bağışın dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yapılmadığını söylüyor.

"Bu, suç gelirlerini bir şekilde aklayıp aklayamayacaklarını göstermek için yapılmış olabilir. Darkside'ın Bitcoin cüzdanlarında daha fazla çalıntı para olması muhtemel gözüküyor. 'Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme' konusunda gerçekten ciddiyseler, hepsi bilgisayarlarını satmalı ve internetten uzak durmalılar."

Siber suç grubu Darkside ayrıca, yapılan bağışlar kapsamında sadece çaldıkları şirkete zarar verdiklerini söylüyor. Grup aynı zamanda, "Şirket isimlerini yayınlamayın" şeklinde bir uyarıyı açıkça dile getirdi ve bundan sonraki bağışları anonim olarak yapabileceklerini söyledi.

The Water Project yapılan bu bağışa karşı yorum taleplerine cevap vermedi. Ancak Children International temsilcisi, "Bağış bir bilgisayar korsanıyla bağlantılıysa, saklamak gibi bir niyetimiz yok." diyerek bağışı açıkça geri çevirdiklerini söylüyor.

Ayrıca bilmeyenler için The Water Project Afrika'da temiz suya erişimi artırmayı hedeflerken, Children International ise Ekvador ve Hindistan dahil olmak üzere birçok ülkedeki topluluklara, ailelere ve çocuklara yardım ediyor.