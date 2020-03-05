California'da Olağanüstü Hal İlan Edilmesiyle Gözler E3 2020'ye Döndü

Corona virüsünün dünya genelinde hızla yayılması, oyun sektörünü ilgilendiren organizasyonları etkilemeye devam ediyor. California eyaletinde olağanüstü halin ilan edilmesiyle E3 2020 fuarının akıbeti merak ediliyor.

Bu ayın başlarında bir bildiri yayınlayan E3 fuarlarının organizatörü olan ESA (Eğlence Yazılımı Ortaklığı), COVID-19 olarak bilinen Corona virüsünün yayılmasına ilişkin olarak artan endişelere rağmen E3 2020 hazırlığının tam gaz devam ettiğini belirtmiş ve Vice Games sitesine "Herkes durumu yakınen izliyor. Tüm katılımcıların sağlığı, sıhhati ve güvenliği önceliğimiz olduğu için, gözümüzü açık tutmaya devam edeceğiz. Şu anda bildiğimize bakılarak E3 2020 planlamamıza tam gaz devam edeceğiz. Sergi ve kayıt satışları Haziran ayındaki heyecan verici şov için devam ediyor." yorumda bulunmuştu.

Ne var ki dün Los Angeles şehrinde altı yeni COVID-19 vakasının görülmesiyle ülke genelindeki vaka sayısı elli bire yükseldi. Bunun yanı sıra California eyaletinin Placer County ilçesinde bir kişinin daha ölmesi ile ülke genelindeki ölü sayısının on bir olması nedeniyle eyalet valisi Gavin Newsom da California genelinde olağanüstü hal ilan etti.

Olağanüstü hal ilanı sonrasında ESA da kendi sayfası üzerinden yeni bir bildiri yayınladı. Yeni bildiride ise güvenli ve başarılı bir E3 şovu için plan yapılmaya devam edildiğinden bahsedilmişken mevcut durum da günlük olarak takip ediliyor ve değerlendiriliyormuş. "E3 ekibimiz ve ortaklarımız CDC (Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) vasıtasıyla COVID-19'u izlemeye devam ediyor. Güncel bilgiyi aktif olarak değerlendiriyoruz ve şovdaki sağlık risklerini en aza indirgemek için güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyoruz." denmiş.

Bildiğiniz gibi Corona virüsü nedeniyle Taipei Game Show 2020 ve GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) 2020 ertelenmişti. Bazı etkinliklerin de iptal edildiklerini öğrenmiştik.

E3 2020 fuarının gerçekleşeceği 9 - 11 Haziran 2020 tarihlerine daha üç aylık bir zaman var. Eğer virüs kısa sürede kontrol altına alınırsa, Los Angeles şehrindeki fuar tehlikeye girmeyecektir ama aksi durumda iptal edilenlerin arasına E3 2020 de dahil olabilir. Gelişemeleri takipte olacağız.