California Tarihinin En Büyük Yangını Uzaydan Böyle Görünüyor!

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan paylaştığı fotoğraflarla, California’daki Carr ve Ferguson yangınlarının ulaştığı korkunç boyutları gözler önüne seriyor.

ABD’nin California eyaleti, tarihinin en büyük yangını ile mücadele ediyor. Geçen hafta Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasında çıkan yangın, bin 148 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayırı kül etti.

Carr ve Ferguson olarak adlandırılan yangınlarda, şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybederken, binlerce insan evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, California’da 16 farklı bölgede etkili olan alevlerin daha fazla yayılmasından endişe duyuyor.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), California tarihinin en büyük yangınını uzayın derinliklerinden fotoğrafladı. Görüntülerde yangının ne derece korkutucu boyutlara ulaştığı net bir şekilde görülebiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Alexander Gerst, dev yangının fotoğraflarını kişisel Twitter hesabından paylaştı. Yangını uzaydan izlemenin dahi korkunç olduğunu söyleyen Gerst, itfaiyecilere sonuna kadar destek verilmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, yangınların büyümesinden eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri sorumlu tutmuştu.

California burning. These fires are frightening to watch, even from space. Here's a shout-out from space to all firefighters on this planet, my former colleagues. Stay safe my friends! pic.twitter.com/y7PNmR006b