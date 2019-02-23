Çalınan Bir Tesla, Tesla’nın Mobil Uygulaması Sayesinde Bulundu!

ABD’nin California eyaletinde Riverside bölgesinde çalınan bir Tesla, aracın sahibi ve polisin yaptığı iş birliği sonucunda kısa sürede bulundu ve aracı çalan şahıs yakalandı.

Tesla, park edili olduğu bir otoparktan çalındığı anda, aracın sahibi Tesla’sının yerinde olmadığını ve hareket halinde olduğunu biliyordu. Çünkü akıllı telefonunda yer alan Tesla uygulaması sahibine, aracının hareket halinde olduğunu ve hatta tam olarak nerede olduğunu anlık olarak bildiriyordu. Aracın sahibi, Tesla uygulamasından gelen bildirimleri derhal polis eskipleriyle paylaştı ve bu sayede ekipler aracı kısa sürede bularak sürücüyü tutukladı.

Bu, Tesla uygulaması için gerçekten önemli bir andı. Söz konusu uygulama, bir anahtar olarak kullanılmasının yanı sıra, araç içi klimalarının kontrolü, aracın şarj durumunun gösterilmesi ve hatta aracın konumunun anlık olarak gösterilmesi gibi avantajlar sunuyor.

Yaşanan bu hırsızlık olayında da, Tesla uygulaması aracın ve hırsızın yerini tam olarak doğru bir şekilde araç sahibine bildirdi. Araç sahibi de söz konusu bilgileri vakit kaybetmeden yetkililerle paylaştı. Böylece polis ekipleri, aracın ve hırsızın tam olarak nerede olduğunu tespit edebildi, hırsızı anlık olarak izleyebildi ve Tesla’nın şarjı bitene kadar kovalamaca devam etti. Hatta aracın sahibinin, uygulamadan anlık olarak gelen, çalınan Tesla’nın şarjının bitmek üzere olduğu bilgisini de polis ekipleriyle paylaştığı belirtiliyor.

Riverside polisi, olayla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, "Tesla’nın çalındıktan sonra sürekli olarak yüksek hızlarda ve dikkatsiz bir şekilde sürüldüğü için mi şarjı bu kadar çabuk tükendi, yoksa çalınmadan önce aracın şarjı zaten az mıydı? sorusunun cevabını tam olarak bilmiyoruz. Fakat sahibi, aracının şarjının bitmek üzere olduğunu söyledi ve kısa süre sonra da çalınan araç otoyolda durdu." ifadelerine yer verdi.

Aracı çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Şüpheli, otomobil hırsızlığı, polisten kaçmak ve denetimli serbestlik ihlaliyle suçlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Tesla CEO’su Elon Musk, 'Sentry Mode' olarak adlandırılan yeni bir koruma özelliğini daha araçlarına eklediğini duyurmuştu. Tesla sahipleri, araçlarından ayrılmadan önce bu modu aktif hale getirdiğinde (araçtan ayrılırken her seferinde tekrar aktif hale getirilmesi gerekiyor), bir alarm ve kamera sistemi devreye giriyor ve bu sayede bir hırsızın bir Tesla’yı çalması daha da zorlaşıyor.

Guard your cookies! — Tesla (@Tesla) 20 Şubat 2019

Hırsızlar tabi ki hiçbir arabayı çalmamalı. Ancak bir Tesla çalmak isterlerse artık bunun için iki kez düşünmeleri gerekiyor. Çünkü hiçbir hırsız, çaldığı aracın ve kendisinin her hareketinin mobil bir uygulama tarafından anlık olarak izlenmesini istemez. Tesla, otomobil hırsızlarına adeta hiçbir kaçış imkanı tanımayarak güvenlik konusunda oldukça başarılı bir işe imza atıyor.