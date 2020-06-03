Çalınan iPhone Modelleri Şok Edici Bir Mesajla Karşılaştı

Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde yaşanan protestolar hızla genişlerken, protestolar sırasında pek çok yağma ve vandalizm olayı ile de karşılaşmak mümkün. Nitekim bazı kişiler bu durumlardan faydalandı ve Apple Store içerisinde yer alan bazı cihazları çaldı. Çalınan iPhone modelleri beklenmedik bir mesajla karşılaştı.

Çalınan iPhone Modelleri Tespit Edildi

Söz konusu olaylar sırasında çalınan modellere bir uyarı bildirimi gönderildi ve cihazların devre dışı bırakıldığı, aktif olarak izlendiği ve yerel yetkililer ile iletişimin kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Mevcut durumda söz konusu cihazlar sıfırlanamıyor ve bu nedenle kullanıma uygun değiller. Öte taraftan aynı bildirimde cihazın en yakın Apple Store'a teslim edilmesi gerektiği bildiriliyor.

Nah son I swear to god I’d be heated 😭😭😭 pic.twitter.com/RoFxHV1lLm — josh (apex male) (@onlyfanobtainer) May 31, 2020

Hemen yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi, şirketin teşhir cihazlarında kullandığı yazılımı ilk kez görme şansını elde ediyoruz. Apple, cihazları izlediğini açıkça belirtmesine rağmen şirketin ya da kolluk kuvvetlerinin toplanan verilerle ilgili bir adım atıp atmayacağı şu aşamada bilinmiyor.

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